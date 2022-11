Kina vil ta i bruk nytt materiale for å gjøre fremtidens brikker mye raskere

Den eksisterende, silisiumbaserte brikketeknologien er nå dratt så langt at mange aktører har begynt å slite med å følge den såkalte «Moores Lov», som sier at antallet transistorer i en integrert krets vil dobles i løpet av en periode på rundt 24 måneder.

I lys av denne utviklingen har man begynt å lete etter alternative halvlederteknologier, og en lovende kandidat i så måte er karbonmaterialet grafén. Vesten har ennå ikke satset nevneverdig på dette materialet, men Kina har store planer på feltet.

Flere tusen bedrifter

Nettstedet Wccftech rapporterer at Kina nylig avholdt konferansen International Graphene Innovation Conference i Shanghai, den samler et stort antall aktører som jobber med å utvikle grafén-basert teknologi.

I år ble en rekke globale bedrifter invitert til konferansen blant annet for å promotere kommersialiseringen av grafén i elektroniske produkter. Konferansen har blitt avholdt åtte ganger og har til sammen tiltrukket seg over 4000 bedrifter og 1200 materialeksperter fra over 30 land.

Grafén har av mange blitt hyllet som et «vidundermateriale» med langt flere bruksområder enn bare brikketeknologi. Materialet er i hovedsak et «lag» av karbon som kun er ett atom tykt, og det er spådd å overta for silisium på grunn av sine mange unike egenskaper.

Det er ekstremt varmeledende, vesentlig sterkere enn stål og samtidig fleksibelt, og det er i tillegg et av de mest strømledende stoffene som noen gang har blitt observert – med over hundre ganger høyere elektronmobilitet enn silisium.

Vanskelig å masseprodusere

Grafén som halvledermateriale kan potensielt føre til prosessorer med mye høyere ytelse enn det dagens brikketeknologi kan skilte med.

Lite har imidlertid skjedd hittil, hovedsakelig på grunn av vanskelighetene med å masseprodusere stoffet. Dette er imidlertid et felt det jobbes med av flere aktører, og materialet er allerede blitt tatt i bruk i ulike produkter.

Grafén brukes for eksempel i nedkjølingssystemer på visse mobiltelefoner, som Huaweis Mate Xs, og ikke minst i mobilbatterier. Giganten Samsung har utviklet grafénbaserte batterier som de hevder gir 45 prosent høyere kapasitet og fem ganger raskere ladehastighet enn konvensjonelle litium-ion-batterier.

I 2014 utviklet IBM en RF-brikke med grafén-baserte transistorer ved hjelp av en ny produksjonsteknikk, men heller ikke denne teknikken er kommersielt gangbar ennå.

Hva den kinesiske satsingen vil munne ut i på prosessorfronten, gjenstår å se, men med tanke på den tiltakende «konkurransen» mellom Asia og vesten på brikkemarkedet, vil arbeidet trolig bare intensiveres i tiden fremover.