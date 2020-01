Windows 7-æraen er over, og ingen av brukerne kan ha unngått alle advarslene mot fortsatt å bruke operativsystemet, både fra operativsystemet selv, i pressen og mange andre steder. I praksis har man kanskje en måned igjen før det blir offentliggjort sårbarheter i Windows 7 som ikke kommer til å bli fjernet med mindre man betaler for sikkerhetsoppdateringene.

Konsekvensene kan bli store.

Både privatpersoner og virksomheter som har PC-er med en ordinær Windows 7-versjon og lisens, har det helt siden Windows 10 kom i 2015 vært gratis å oppgradere. Det er det for øvrig fortsatt, selv om Microsoft ikke snakker om dette så høyt.

Ingen sluttspurt så langt

Etter hvert som utløpsdatoen for Windows 7 har nærmet seg, skulle man tro at det ville være en slags sluttspurt i oppgraderingene. Men det ser ikke ut til å ha vært tilfellet blant digi.no-leserne så langt, selv om det fortsatt kan komme litt på overtid.

Diagrammet nedenfor viser hvor stor andel av Windows-brukerne som har besøkt digi.no, som har benyttet Windows 7 i en gitt måned det siste året, inkludert januar 2020 til nå.

Nedgangen i bruken av Windows 7 blant digi.no-leserne. Diagrammet viser andelen av Windows-brukerne som benyttet Windows 7 i hver måned siden januar 2019. Illustrasjon: digi.no

Siden januar 2019 har andelen Windows-brukere som bruker Windows 7 gått ned fra 19,7 til 9,8 prosent, altså en halvering. Selv om utskiftingstakten har gått litt opp og ned, gikk det betydelig fortere før sommeren enn etter. Siden november har andelen stått nesten stille.

Mange tusen

Selv om digi.no er en relativt liten nettavis for et ganske smalt, men stort sett teknisk oppegående publikum, så snakker vi her om over 8000 unike Windows 7-brukere i desember i fjor.

Vi vet ingenting hvor mange av disse PC-ene som er privateide eller hvor mange som tilhører en arbeidsgiver. Men tradisjonelt har det ikke vært uvanlig at mange har mer oppdatert IT-utstyr hjemme enn på jobben.

Vi vet heller ingenting om hvor mange av disse PC-ene som også i framtiden vil bli oppdatert gjennom Windows 7 Extended Security Update-ordningen. De som deltar i denne ordningen, kan trygt benytte Windows 7 i inntil tre år til. Men denne ordningen er kun ment for brukere med helt spesielle behov, og kun via bestemte programmer for volumlisensiering.

Årsaker?

Det kan være mange grunner til at de øvrige ikke har oppgradert. Det kan skyldes at de benytter viktig program- eller maskinvare som ikke støttes av Windows 10, eller er at de er usikre på hvordan oppgraderingen kan gjøres.

Det kan være at noen av brukerne rett og slett misliker Windows 10, eller at de ikke egentlig forstår hvordan de skal forholde seg til advarslene de har blitt vist i Windows 7. Noen vil kanskje kjøpe en ny Windows-PC eller Mac istedenfor å oppgradere operativsystemet, men har foreløpig ikke økonomi til å gjøre dette ennå.

Det kan være økonomiske årsaker til at også andre venter med å oppgradere. Det har tross alt skjedd en del i Windows siden Windows 7 ble utgitt i 2009. Samtidig er ikke Microsofts veikart og supportplan for Windows noe nytt og ukjent for kundene. Planene har vært kjente i mange år, og kundene har hatt like lang tid til å forberede seg.

Ved ikke å oppgradere til Windows 10 eller bytte til et helt annet, moderne operativsystem nå, tar de en betydelig sjanse.

Høy risiko

Risikoen ved å bruke et operativsystem som ikke lenger blir oppdatert, er stor allerede, og den vil vokse og vokse for hver dag som går.

Allerede rett før helgen ble det kjent at en til nå ukjent Internet Explorer-sårbarhet er under angrep, uten at noen virkelig sikkerhetsfiks er tilgjengelig ennå. Når Microsoft kommer med denne sikkerhetsfiksen til Windows 10 og andre operativsystemer selskapet fortsatt støtter, vil den ikke være tilgjengelig for vanlige Windows 7-brukere.

Denne og andre sårbarheter som vil bli oppdaget i Windows 7 i ukene, månedene og årene som kommer, vil bidra til å gjøre operativsystemet til et svært attraktivt mål for angripere.

Også for andre

Sårbare datamaskiner innebærer ikke bare risiko for brukerne selv. Disse datamaskinene vil også kunne utnyttes av ondsinnede til å utføre DDoS-angrep eller til å spre skadevare eller søppelpost til tusenvis av andre datamaskiner og brukere.

En Windows 7-basert PC tilkoblet til et lokalt nettverk kan dessuten fungere som en inngangsport til resten av nettverket, slik at angriperne kan få tilgang til andre maskiner i nettverket, selv om disse ikke er direkte berørt av de samme sårbarhetene.

Gjør derfor oss alle en tjeneste. La det snart 11 år gamle operativsystemet få hvile nå.