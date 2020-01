Tyske myndigheter må betale 8 millioner kroner til Microsoft for å fortsette Windows 7-støtten

Windows 7-støtten ble avsluttet den 14. januar, og selv om Microsoft har gjort sitt beste for å få etternølerne over på Windows 10, er det fortsett langt igjen før overgangen er komplett. Nå har vi fått et eksempel på hvor dyrt det kan bli å utsette oppgraderingen.

Nettstedet The Verge rapporterer at tyske myndigheter nå må belage seg på til dels store kostnader som følge av manglende oppgradering til Windows 10. Saken ble først omtalt i den tyske avisen Handelsblatt.

8 millioner kroner

De føderale myndighetene i Tyskland må betale Microsoft den nette sum av cirka 800 000 euro, eller rett under 8 millioner norske kroner, for å fortsette å motta støtte for Windows 7.

På føderalt nivå besitter myndighetene i landet rundt 33 000 PC-er som fremdeles kjører den aldrende Windows-versjonen. Kritiske medlemmer av nasjonalforsamlingen i landet hevder imidlertid at man ennå ikke har fullstendig oversikt over situasjonen, som kan bety at kostnadene kan bli enda høyere.

Også på lokalt nivå skal det være mange PC-systemer som ennå ikke har oppgradert. I Berlin benyttet 20 000 av totalt 85 000 PC-er Windows 7 da den offisielle støtten for operativsystemet ble avsluttet, ifølge Handelsblatt.

Tilbyr utvidet støtte per enhet

Som blant andre ZDNet tidligere rapporterte har Microsoft opplyst at de skal tilby såkalte Extended Security-oppdateringer (ESU) til og med januar 2023. Ifølge Microsoft selges ESU-oppdateringene på per enhet-basis til Windows 7 Professional- og Windows 7 Enterprise-kunder som benytter seg av volumlisenser, og prisen vil øke hvert år.

Med tanke på at Microsoft krever betaling per enkelt enhet som kjører Windows 7, blir prisen dermed fort høy dersom kunden sitter på flere titalls tusen PC-er.

Windows 7 har fremdeles en meget stor brukermasse. Ifølge Netmarketshare hadde operativsystemet en markedsandel på 32 prosent i desember i fjor, mens Windows 10 lå på 47 prosent.

Som digi.no meldte nylig er det også en relativt betydelig andel av Windows-brukerne blant digi.no sine lesere som fremdeles sitter på Windows 7, selv om andelen har halvert seg det siste året.