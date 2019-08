Christian Lorck, Norgessjef Dell Technologies

Dette er femte og siste del i en serie på fem kommentarartikler.

Institute for the Future har på vegne av Dell Technologies analysert hvordan samhandlingen mellom mennesker og maskin vil påvirke økonomien fram mot 2030. De ser tre skifter som vil forandre næringslivet. De fire foregående artikler har henholdsvis tatt for seg teknologiene som vil ligge til grunn for utviklingen, og de tre skiftene; maskiner som forbrukere, masseproduksjonens død og demokratiseringen av innovasjon.

Som teknologientusiast er det lett å ha et romantisk syn på den digitale framtiden, men det er fortsatt mange hindre å overkomme før vi når en friksjonsfri økonomi:

Sikkerhet

Kunstig intelligens, blokk-kjeder og 5G har potensial til å endre hele industrier til det bedre, men teknologien kan også utnyttes av de med onde hensikter. Sikkerhetshull kan utnyttes av kriminelle til data- og identitetstyveri. Heldigvis kan kunstig intelligens også brukes overvåke nettverkstrafikk mellom IoT-enheter og varsle om mistenkelig adferd i sanntid.

Personvern

En friksjonsfri økonomi vil kreve en ny tilnærming til personvern. Man må maksimere fordelene for brukerne samtidig som man minimerer følelsen av at privatlivet invaderes. Mange av fordelene ved automatisk handel er avhengig av detaljert informasjon om bruksmønstret til brukeren. Bedrifter og virksomheter må være nøye på å forklare fordelene med at de lagrer og overvåker brukernes data, gjøre gjennomgående stress-tester av systemer og vurdere risiko i sanntid. Transparens vil være viktig for brukernes tillit til virksomhetene.

Samhandling mellom mennesker og maskin

Det er mange uutforskede nyanser som må tas med i beregningen når man designer samhandling mellom mennesker og maskiner. Konsekvensene om noe går galt, for eksempel med selvkjørende biler, kan bli alvorlige. For ikke å si dødelige.

Maktmisbruk

Vi har sett hvordan blokk-kjeder kan brukes til å kvele behovet for banker. Det kan i ytterste konsekvens gi diktatorer muligheten til å skape nasjonale digitale valutaer som gir dem mer kontroll over eget regime. En nasjonal digital valuta vil sentralisere all verdi som skapes innenfor grensene, inkludert all data som generes av innbyggere og turister.

Det er alltids skrekkscenarier knyttet til teknologisk utvikling. Det opp til oss å bruke teknologien på en forsvarlig måte.

Tap av jobber

Med kunstig intelligens i frammarsj er det mange som frykter at jobben deres skal bli automatisert og tatt over av en robot. Det er ingen tvil om at roboter kommer til å avlaste mange arbeidsoppgaver, men om bare få år kommer vi til å trenge folk i jobber vi ikke klarer å se for oss i dag. Den moderne arbeider må lære og utdanne seg gjennom hele karrieren for å være forberedt på de stadige endringene.

Klimaforandringer og ressurser

Selv om man har stadig mer sofistikerte måter å produsere komplekse varer på, er ikke de nødvendige råmaterialene jevnt fordelt. De må også ofte graves fram, noe som er belastende for naturen. En reduksjon i utslipp vil kreve investeringer i grønn infrastruktur som er designet for å være med effektivt og bærekraftig. Gjenbruk og ombruk er sentralt.

Det er kritisk at vi starter arbeidet med å finne løsninger på alle disse problemene nå. En friksjonsfri økonomi vil avhenge av en kombinasjon av teknisk forståelse, innovativt lederskap og en visjon og besluttsomhet. Ledere som tar del i dagens endringer vil være med på å forme økonomien i 2030 til fellesskapets beste.

