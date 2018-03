Norske bedrifter og virksomheter stod i kø da Facebook lanserte sin løsning for «intranett» til bruk på arbeidsplasser – «Workplace by Facebook». DNB, med den teknologientusiastiske toppsjefen Rune Bjerke, var blant pilotene som gikk all in tidlig.

Gitt de siste dagers avsløringer kan det kanskje være greit å ta en fot i bakken for å tenke gjennom hvordan Workplace brukes og hvilke data og opplysninger som deles der. Problemstillingen gjelder for så vidt også andre lignende systemer fra andre leverandører – som for eksempel Google.

Men denne gangen er det Facebook det dreier seg om. Selskapet kom i trøbbel etter avsløringer om at det omstridte analyseselskapet Cambridge Analytica fikk tilgang til personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere. Data som skal ha blitt brukt i arbeidet med å få Donald J. Trump valgt som president i USA høsten 2016.

Har tatt grep

Facebook melder nå at de har tatt – og tar – grep for å forhindre at lignende «ran» av brukerdata skal finne sted i fremtiden. Vi tror at de jobber hardt med akkurat det. Og vi tror at de tar det på alvor.

En av hovedutfordringene er at Facebook (og for den saks skyld Google) er «accidental empires» i den forstand at veksten tok helt av uten at alle følgene for virksomhetene og brukerne var kartlagt. Det ville åpenbart vært en umulighet. Selskapene og produktene har jo vokst til å bli noe helt annen enn hva kodeglade entreprenører så for seg. I god Silicon Valley-ånd har man i stedet tatt læring underveis og justert både teknologi og forretningsplaner etter hvert som veksten fortsatte mot stjernene.

Opp gjennom årene har vi blitt presentert for flere advarsler om hva disse mektige digitale kjempene kan bidra til av datalekkasjer

Som igjen kan føre til at du som bruker blir servert innhold etter en slags manipulasjonsmetode eller basert på hvem som betaler mest for å skinne foran øynene dine.

Men ikke alt er negativt heller. Systemene har også bidratt til å bli en plattform for å opprettholde gode vennskap og for å spre gode eller kritiske budskap av høy menneskelig betydning.

Vær bevisst på bruken av systemene

Det er grunn til å tro at Facebook har bedre kontroll på «lekkasjer» fra bedriftssystemet Workplace enn de hadde på sin åpne plattform. Som bruker av Workplace – eller for den saks skyld andre slike systemer – er det likevel grunn til å forberede seg på å bli overrasket. Det beste tiltaket mot å havne i en uønsket situasjon er å være bevisst på bruken av systemene og å bruke tid på en kyndig vurdering av både teknologi, brannmurer og nettverk. Samt en vurdering av hva ansatte ikke bør dele – selv på et internt system.

Det beste tiltaket mot å havne i en uønsket situasjon er å være bevisst på bruken av systemene

Den aller viktigste læringen fra Facebooks trøbbel er å være forsiktig med hvilke tredjeparts applikasjoner som gis tilgang til bedriftsinterne systemer – og hvilke tilganger de får.

Det er allerede mange historier om utenforstående parter som har forsøkt å få innsyn i norske bedriftshemmeligheter. Hverken Workplace eller andre interne løsninger bør bli plattformer som gjør slik virksomhet lettere.

PS: I TU Media AS bruker vi blant annet produkter fra Google og Slack. Vi var også innom Workplace i noen måneder, men valgte det etter hvert bort. Da ikke av sikkerhetsmessige årsaker.