Krever at iPhones NFC-funksjonalitet åpnes for Apple Pay-konkurrenter

Det er i dag kun Apple Pay som kan benytte NFC-funksjonaliteten (Near Field Communication) i iPhone til kontaktløs betaling, men dette kan komme til å endre seg.

Onsdag i forrige uke stemte finanskomitéen i Forbundsdagen i Tyskland for et lovutkast hvor det kreves at operatører av elektronisk betalingsinfrastruktur må gi tredjeparter tilgang, mot et rimelig gebyr. Apple skal ikke være nevnt ved navn i forslaget, men det er liten tvil om at det å få opphevet selskapets konkurransehindrende begrensninger er en viktig del av målet.

Ifølge Reuters var utkastet en utvidelse av et lovforslag angående hvitvasking av penger. Dette ble stemt over og vedtatt av den samlede Forbundsdagen dagen etter, altså torsdag i forrige uke. Loven kan tre i kraft allerede tidlig i 2020.

Avisen Die Welt siterer flere tyske parlamentsmedlemmer som ønsker jevnere konkurransebetingelser for å beskytte landets egen bankindustri mot dominansen fra amerikanske og kinesiske teknologigiganter.

– Skadelig

Apple stiller seg ikke overraskende ganske negative til lovforslaget.

– Vi er overrasket over hvor plutselig denne lovgivningen ble introdusert, sier selskapet i en uttalelse som har blitt gjengitt av blant annet Reuters.

– Vi frykter at lovutkastet kan være skadelig for brukervennlighet, datavern og sikkerheten til finansinformasjon, skriver selskapet videre.

Selskapet er alene om å innta en slik posisjon. På Android-mobiler er NFC-teknologien tilgjengelig for alle apper som har behov for det.

Flere mulige skjær i sjøen

Aller først må lovforslaget også godkjennes av det tyske Forbundsrådet.

Deretter kan man ifølge Die Welt nok regne med at Apple går til retten framfor å gi etter og åpne NFC-brikken for konkurrentene. Men selskapet kan få medhold uten en rettssak dersom det kan demonstrere at sikkerheten og integriteten til den tekniske infrastrukturen settes i fare ved å gi tilgang til andre.

En annen faktor er det «rimelige» gebyret som Apple skal få kreve av konkurrentene for å bruke selskapets tilknyttede tjenester. Dersom dette blir på mer enn et visst nivå, er det ikke sikkert at det er særlig interessant for banker og andre å benytte seg av disse tjenestene.

Den nye loven vil selvfølgelig bare gjelde i Tyskland, men ifølge Die Welt ble avstemmingen i Forbundsdagen fulgte med stor interesse fra EU-kommisjonen i Brussel. Dersom Apple først blir tvunget til å gi noen tilgang, skal det mye til å stå imot presset fra andre.