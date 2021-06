Kryptovalutaen chia fører til enorm etterspørsel etter store harddisker

Salget av store harddisker, med kapasitet på 10 terabyte og mer, har i Europa vokst med mellom 116 og 240 prosent – avhengig av type – fra april i 2020 til april år. Dette forteller analyseselskapet Context til The Register.

Mange av disse harddiskene er ment for servere eller lagring av video fra overvåkningskameraer. Nå brukes de i stedet av folk eller virksomheter som utvinner kryptovalutaen chia.

– Det har overrasket alle i etterkant av lanseringen av chia. Ikke engang Western Digital og Seagate forventet etterspørsel som dette, sier Context-analytikeren Gurvan Meyer til The Register.

Bevis på rom og tid

De fleste kryptovalutaer i dag er basert på «bevis på arbeid» («proof-of-work»), mekanismer som krever enormt mange beregninger og dermed svært mye elektrisitet. Dette har også ført til enorm etterspørsel etter grafikkprosessorer, som er effektivt kan utføre beregningene.

Chia, derimot, er basert på «bevis på rom og tid» («proof of space and time»), noe som altså innebærer lagringsplass til data. Brukerne kan avsette en viss dedikert del av lagringsplassen på datamaskinen sin som chia-programvaren kan bruke. Den allokerer da et unikt nummer til hver seksjon av denne lagringsplassen. Disse numrene brukes til å validere transaksjoner i valutanettverket.

Seksjonene kalles for «jordlapper» («plots»). Etableringen av disse – plottingen – krever mye regnekraft og skriving av data til lagringsenheten. Men når plottingen er gjennomført, går man over i dyrkingsfasen («farming»), som knapt krever ressurser.

Lotteribasert fortjeneste

Muligheten for å tjene penger – det vil si chia – på chia-dyrkingen, fungerer omtrent som et lotteri. Hvis man tenker på «jordlappene» som lodd, som øker sjansen for å vinne med antallet «jordlapper» – eller avsatt lagringsplass – man har. Ifølge nettstedet Chialinks gjennomføres det trekninger i lotteriet omtrent hvert 20. sekund. En nærmere beskrivelse av hvordan chia fungerer, finnes på denne siden.

Bak chia-valutaen står et selskap som heter Chia Network. Selve chia er oppfunnet av Bram Cohen, som nok er mest kjent for å ha funnet opp bittorrent-teknologien.

Kan ta livet av SSD-er

Om det lønner seg å lagre «jordlappene» på harddisker eller SSD-er, kommer litt an på. Generelt er harddisker billigere per gigabyte enn SSD-er, men plottingen vil nok gå raskere på SSD-ene. Det er likevel ikke sikkert at SSD-en tåler slik intens behandling. Ifølge teknologinettstedet WCCF Tech advarer enkelte SSD-leverandører nå kundene om at chia-plotting kan være et brudd på garantibestemmelsene for produktet.

Det er likevel tydelig at også SSD-er brukes i økende grad i forbindelse med dyrking av chia. Også på dette området opplever mange leverandører sterk økning i etterspørselen og vanskeligheter med å levere nok. Ifølge Tom's Hardware har dette, kombinert med mangel på visse typer flashminne, ført til at PNY har i én spesielt etterspurt modell måttet bytte ut en svært bestandig NAND-flashminne med én som ikke tåler like mange overskrivinger. Dette har ført til at antallet overskrivinger som selskapet nå garanterer, er redusert med 80 prosent.

Enkelte andre leverandører har valgt motsatt tilnærming og tilbyr SSD-er som skal være spesielt designet for chia-plotting.