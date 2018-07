– Kunstig intelligens vil skape like mange jobber som den fjerner

Kunstig intelligens er i ferd med å bli avansert, og mange er bekymret for at jobbene våre står i fare for å forsvinne etter hvert som teknologien fortsetter å gjøre fremskritt. Som MIT Technology Review melder foreligger det nå en ny rapport som indikerer at vi i grunnen ikke har så mye å bekymre oss for.

Rapporten er utarbeidet av det store rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) og tar for seg det britiske samfunnet, men funnene kan nok i stor grad sies å gjelde for andre land også.

Økt kjøpekraft – større etterspørsel

Når det gjelder AI-teknologiens virkning på samfunnet er hovedkonklusjonen i rapporten at teknologien vil skape like mange jobber som den fjerner, noe som altså innebærer at netto tap av jobber som følge av kunstig intelligens vil være rundt null.

Dette begrunner PwC hovedsakelig med at AI-teknologien vil spare selskaper for penger, noe som fører til lavere priser på produkter og tjenester.

Dette leder igjen til høyere kjøpekraft blant forbrukere og høyere etterspørsel etter varer og tjenester, som gjør at selskaper vil måtte ansette flere mennesker for å møte den økte etterspørselen.

Størst i helsesektoren

Effekten av dette vil ifølge PwC bli størst i helsesektoren, som selskapet mener vil oppleve den største netto økningen i antall jobber som følge av AI-utviklingen.

Dette er en sektor hvor folk vil ha behov for å møte virkeligere mennesker, samtidig som leverandørene av tjenestene vil kunne jobbe mer effektivt som følge av AI-teknologi.

På grunn av det PwC kaller «inntektseffekten» vil ikke AI føre til netto tap av jobber, tror selskapet. Foto: PwC

Den tekniske og vitenskapelige sektoren vil også oppleve en sterk netto vekst i antall jobber, tror PwC.

Selskapet bemerker at selv om maskinlæringsteknologi vil erstatte en god del menneskelig arbeidskraft innen analyse og prediksjoner i den vitenskapelige sektoren.

Transport og lager rammes hardest

Samtidig bemerker revisjonsselskapet at siden AI vil gjøre analysearbeid billigere, vil verdien av menneskelige dømmekraft brukes til å avgjøre hvilke handlinger som bør tas på bakgrunn av analysene samtidig stige, og derfor også etterspørselen etter menneskelig arbeidskraft.

Områdene som PwC tror vil oppleve den sterkeste netto reduksjonen i antall jobber som følge av AI-teknologien er jobber innen transport og lagring, særlig etter hvert som selvkjørende kjøretøy og automatisering innen lagervirksomhet blir mer vanlig. Det samme vil gjelde rutinemessige jobber innen produksjon.

Funnene er i stor grad i tråd med det andre analytikere har kommet frem til tidligere. I fjor meldte vi for eksempel om en rapport fra analyseselskapet Gartner som slo fast at AI faktisk vil skape flere jobber enn den fjerner.

