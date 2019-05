Lanseres i Norge: HTCs nye VR-briller for bedrifter sporer øynene dine

HTC har allerede lansert bedriftsrettede VR-briller i form av Vive Focus, og i en pressemelding har selskapet nå avduket et par nye VR-briller som også er spesifikt rettet mot bedrifter. Disse skiller seg imidlertid litt ut fra resten.

De nye VR-brillene fra HTC har fått navnet Vive Pro Eye, og kommer med den egenskapen at de kan spore øynene til brukeren – en funksjon ikke alle VR-briller kan by på.

Mange bruksområder

Vive Pro Eye har mye til felles med de eksisterende Vive Pro-brillene når det gjelder maskinvare, men har i tillegg innebygget øyesporingsteknologi fra det svenske selskapet Tobii – som tidligere blant annet har laget løsninger for styring av PC-en med blikket.

Denne teknologien er ment å gi både utviklere, bedrifter og brukere tilgang til flere verktøy og funksjoner innen VR-applikasjoner, ifølge HTC.

Øyesporingsteknologien kan blant annet brukes til å registrere adferden og avgjørelsene til brukere ved å spore hvor man ser på skjermen, og på den måten gi grunnlag for fyldigere brukerdata i sanntid.

I tillegg skal teknologien muliggjøre bedre opplæringsapplikasjoner gjennom mer realistiske simuleringer av ekte scenarier og mer nyttige tilbakemeldinger til brukere. Man kan også lage mer realistiske virtuelle gjengivelser av brukere for å legge til rette for mer realistiske interaksjoner i for eksempel møte- og samarbeidssammenheng.

Foto: HTC

Over 17 000 kroner i Norge

På brukersiden kan teknologien for eksempel anvendes til mer effektiv manøvrering i menyer ved at at simpelthen bruker øynene til å foreta valg i stedet for å benytte en ekstern kontroller.

Ikke minst er øyesporingen ment å føre til bedre ytelse i VR-applikasjoner. Dette skjer ved hjelp av en optimaliseringsløsning som innebærer å konsentrere skjermkortressursene til de områdene brukerens øyne til en hver tid fokuserer på, slik at disse områdene alltid fremstår skarpe.

Maskinvaremessig skilter Vive Pro Eye med en skjermoppløsning på til sammen 2880 x 1600 piksler, eller 1440 x 1600 per øye. Oppdateringsfrekvensen er på 90 Hz, og synsvinkelen er på 110 grader. I likhet med Vive og Vive Pro har brillene altså støtte for romsporing ved hjelp av eksterne sensorer.

Produktet er tilgjengelig i Norge nå gjennom utvalgte forhandlere, og prisen ligger på 17 239 kroner.

