Huaweis brettbare mobil er klar for markedet – får heftig prislapp

Huawei var kjapt ute med å følge opp Samsungs Galaxy Fold med sin egen brettbare mobiltelefon Mate X tidligere i år, men selve lanseringen har latt vente på seg. Nå melder blant andre Engadget at mobilen er rett rundt hjørnet.

Huawei Mate X skal slippes den 15. november, da riktignok kun i hjemlandet Kina inntil videre, og det er uvisst når den eventuelt vil nå våre breddegrader.

Vurderer global lansering

Overfor nettstedet The Verge kunne Huawei imidlertid bekrefte at en internasjonal lansering er noe selskapet vurderer, men at planene delvis avhenger av den pågående 5G-utbyggingen.

– Vår strategi er basert på utrullingen av 5G i ulike regioner. Enn så lenge gjør Huawei Mate X tilgjengelig i Kina den 15. november, og en global lanseringsplan er under evaluering, heter det i uttalelsen fra Huawei.

Den kinesiske prisen på vidunderet er 17 000 yuan, som tilsvarer cirka 22 000 norske kroner. I likhet med Galaxy Fold snakker vi altså om en heller kostbar mobiltelefon.

Digi.no tok en titt på Mate X allerede i februar i år og kunne konstatere at den har noen fordeler over Samsungs modell. I motsetning til Galaxy Fold har Mate X skjermen på utsiden, slik at man slipper å ha en egen skjerm på forsiden når telefonen er brettet sammen. Løsningen betyr også at man ikke trenger å ha et eget selfie-kamera på baksiden.

Huawei Mate X. Foto: Odd R. Valmot

Utsatte lanseringen

Når Mate X er foldet sammen ser den ut som en vanlig mobil på forsiden, med en 6,6 tommers skjerm som går helt ut i alle kantene. Forsiden har en oppløsning på 2480 ganger 1148 piksler. Baksiden er litt smalere og vil ha en 6,38 tommers skjerm på grunn av det med 2480 ganger 892 piksler.

De ytre målene på forsiden er omtrent som en iPhone XS Max bare med litt større skjerm, så den er ikke ekstrem. Det som likevel imponerer mest er tykkelsen. Hver av halvdelene er bare 5,4 mm tykke, mot 6,9 hos Samsung Fold. Hengselet gjør at halvdelene legger seg helt innpå hverandre så den blir bare 11 mm tykk brettet sammen.

Maskinvaremessig har Mate X altså 5G-støtte, og i tillegg finner vi 8 GB minne, 512 GB lagringsplass og en Kirin 980-prosessorbrikke under panseret.

Mate X skulle egentlig lanseres tidligere, men som digi.no rapporterte i juni ville Huawei gjennomføre grundigere testing av mobilen som følge av de tekniske problemene som Samsung opplevde med sin Galaxy Fold-telefon.