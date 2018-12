Lenovo har lansert en glidetelefon med 12 GB minne – og den nye Snapdragon 855-prosessoren

Digi.no meldte nylig om en mobil med «hull» i hjørnet av skjermen, men nå har det dukket opp det som må kalles en enda mer interessant mobilmodell – denne gangen fra Lenovo.

Som blant andre Engadget snappet opp via sin kinesiske søsterside kunngjorde Lenovo nylig modellen Z5 Pro GT, som har den egenskapen at den skilter med saftige 12 GB minne.

Snapdragon 855

Hvorvidt man faktisk har bruk for så mye minne kan nok diskuteres, men med dette har mobilen uansett skilt seg ut som temmelig unik.

I tillegg til dette er Z5 Pro GT også blant de aller første mobilene som leveres med Qualcomms nye og kraftige Snapdragon 855-brikke under panseret.

Den brikken ble offisielt kunngjort så sent som i begynnelsen av desember, og skal blant annet by på et ytelsesløft på hele 45 prosent sammenlignet med dagens 845-brikke, samt 20 prosent høyere grafikkytelse.

Av øvrige egenskaper har Lenovos nye kraftplugg en 6,39-tommers Super AMOLED-skjerm med en oppløsning på 2340 x 1080 piksler, og den kan fåes med helt opptil 512 GB lagringsplass.

Lenovo Z5 Pro GT. Foto: Lenovo

Glidetelefon med karbonfiber

Kameraløsningen er også ganske potent og byr på to kameraer på 16 og 24 megapiksler på baksiden, og to frontkameraer på fremsiden på 16 og 8 megapiksler, hvorav sistnevnte er et infrarødt kamera.

En eksklusiv detalj er at mobilen er belagt med karbonfiber på baksiden under glasset. Mobilen er altså en glidetelefon, som betyr at den bakre delen, som inneholder frontkameraene, skyves frem. Dermed er skjermflaten også meget stor og rammene spinkle.

Lenovo Z5 Pro GT koster 4400 yuan i Kina, som tilsvarer cirka 5500 kroner. En vanlig Z5 Pro-utgave er også tilgjengelig med 6 GB minne og 128 GB lagringsplass og koster 2700 yuan cirka 3400 kroner. Det er ennå uvisst om den skal lanseres utenfor Kina og til hvilken pris.

