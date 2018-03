Lover Android-oppdateringer i to år, selv til billigmodellene

Finske HMD Global begynte i fjor å selge Android-baserte smartmobiler med varemerket Nokia. Noe av det som kjennetegner disse smartmobilene, er at Android-installasjonen er svært lik den man finner i Googles egne smartmobiler, uten alle de tilleggene som mange andre smartmobilleverandører velger å utstyre enhetene med.

I et intervju med svenske M3 forteller Ossi Korpela, HMDs nordensjef, hvorfor selskapet har valgt å levere enhetene med ren Android. Han nevner to hovedårsaker til dette.

Best for brukerne

Den ene er at selskapet rett og slett mener at den rene Android-opplevelsen er det beste valget for brukerne, og at dupliserte tjenester, egne skall til brukergrensesnittet og generell bloatware er noe som brukerne ikke har behov for, i tillegg til at det forvirrer.

Den andre årsaken som Korpola nevner, handler om sikkerhet. Selskapet ønsker å komme med månedlige sikkerhetsoppdateringer til enhetene, og det er enklere dersom enhetene ikke inneholder masse egenutviklede løsninger.

I to år til alle

I tillegg lover Korpola at alle smartmobilene til selskapet kommer til å få fulle systemoppdatering i to år.

– Dette gjelder hele utvalget vårt, og kunder skal vite at dersom de velger en Nokia-smartmobil, så er det dette de får, uten unntak, sier Korpela.

En slik garanti er det få andre leverandører av Android-mobiler som vil gi, ikke minst når man også regner med de billigste modellene.

Men to år er ikke all verdens det heller, i alle fall for flaggskipmodeller. Til sammenligning kom iOS 11 med støtte for iPhone 5S da den nye utgaven av operativsystemet ble lansert i september i fjor. Da var det fire år siden iPhone 5S kom på markedet.

