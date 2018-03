Helt bananas: Retromobilene har solgt som varmt hvetebrød, forteller Nordensjef

BARCELONA (digi.no): Nokia, eller rettere sagt det finske selskapet HMD som har rett til å bruke Nokia-navnet i ti år, lanserte fem nye telefoner under MWC – Mobile World Congress i Barcelona. Fire smarttelefoner og en såkalt featurephone, eller som noen sier på norsk, funksjonstelefon. Kanskje ikke uventet var det den siste, og aller billigste, som skapte begeistring. Stor begeistring. Ordrene strømmer inn, skal vi tro selskapets nordiske markedssjef Ossi Korpola.

Det er kanskje ikke så rart. Telefonen, som i sin tid gikk under navnet bananen, kommer denne gangen også i banangul i tillegg til originalfargen som var sort, og den skal bare koste 79 euro når den kommer på markedet om et par måneder.

Mange husker nok originalen 8110 fra filmen The Matrix da den kom. Dette var den kuleste telefonen de kunne oppdrive på den tiden, og det var selvfølgelig den Keanu Reeves måtte bruke i den legendariske science fictionfilmen.

Banan: I sin tid gikk Nokias toppmodell 8110 under navnet bananen. Det er ingen tvil om at fargevalget denne gangen spiller på kjælenavnet når de nå relanserer klassikeren i en oppgradert og veldig mye billigere utgave. Foto: HMD Global

Gamle nyheter

Den nye telefonen er den andre Nokia lanserer i form av litt oppjassede tidligere suksesser. Den første som kom i fjor var 3310, og den har solgt som varmt hvetebrød. Det har nok gitt selskapet mersmak og disse går nå under navnet Nokia Originals. Det kan nok antyde at det ikke blir den siste.

Enkelt operativsystem

Selv om formen er inspirert av originalen er dette på alle måter en bedre telefon. Det gamle operativsystemet, Symbian, som var en viktig grunn til at Nokias telefonproduksjon gikk nedenom, er byttet ut med KaiOS. Det er bygget for å drive billige featuretelefoner slik at de blir litt smarte.

Operativsystemet er bygget på en Linux-kjerne og på Firefox OS. Det er laget for 4G, GPS og Wifi og kan kjøre HTML 5 baserte apper.

– Se her, du kan kjøre e-post, Facebook, Google Maps, Google Assistant og Twitter på telefonen. Og en oppdatert utgave av spillet Snake. Du kan også koble til enheter via Bluetooth og bruke den som Wifi-hub. Selv om det er de nye smarttelefonene vi satser på i Norge og Norden tror jeg denne kommer til å selge godt her også, sier Korpola til digi.no.

Han viser til en opplevelse i november hvor han skulle få lagt om til vinterdekk og la merke til at de ansatte brukte de nye 3310-telefonene når de jobbet. Det viste seg at prisen, og det faktum at telefonene hadde 30 dagers standbytid, gjorde utslaget.

– Jeg ble litt overrasket over at de brukte telefonene i jobbsammenheng, men det er jo ingen andre 4G-telefoner som kan tilby noe liknende, sier han.

Raskt vekst

HMD har fått god trekkraft av Nokia-navnet. Selskapet, som nå har over 600 ansatte, har siden oppstarten for 15 måneder siden solgt 70 millioner telefoner og de selger til 170 land. De har utvikling i Finland, London og i Shenzhen. Smarttelefonene produseres i Kina og featuretelefonene i Vietnam.

Svært mange av de ansatte i Finland har tidligere jobbet i Nokia med telefoner.

– Jeg begynte i Nokia i 2002 og ble med over til Microsoft da telefondelen ble solgt til dem. Men da jeg fikk tilbud om å komme tilbake og jobbe i HMD med Nokia-telefonene var det en enkel avgjørelse. Jeg har en gammel kjærlighet til Nokia som ikke kan slukkes, sier den blide finnen.

Selv om HMD er et eget selskap har de et tett samarbeid med Nokia, som fremdeles er en gigant på teleinfrastruktur. De jobber sammen om teknologi og har tilgang til all teknologien selskapet eier. Nokia har også et medlem i selskapets styre, og når de stiller ut på MWC så er det sammen med Nokia.

Vokser: På 15 måneder er det solgt over 70 millioner av de gjenoppståtte Nokia-telefonene. Nordensjef i HMD, Ossi Korpola, tror de fem nye modellene de lanserer på MWC vil bidra til mer vekst. Foto: ORV

Ikke topp, men nok

De som er vant til å lese spesifikasjoner på moderne mobiler vil kanskje synes 8110 4G er noe ynkelig utstyrt, men denne telefonen skal ikke håndtere alt det en moderne smarttelefon er tiltenkt.

Batteriet er på 1,5 Ah. Altså halvparten av hva de store har, men hva gjør vel det når denne har en standbytid på opptil 25 dager.

Den har 512 MB RAM og 4 GB lagringsminne, og er ikke det nok kan man sette inn et MicroSIM-kort. Skjermet er en lett bananbuet 2,4-tommers sak med en oppløsning på 320×240 piksler. Vi finner et 2 MP kamera på baksiden, wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS/AGPS, micro USB 2.0, og en 3,5 mm lydport. Og til og med FM-radio for de som har en lokalsender de kan lytte til.

I tillegg til å ha 2G, 3G og 4G støttes tale over 4G, såkalt VoLTE. Batteriet holder til over 9 timer kontinuerlig prating på VoLTE, 48 timer musikkavspilling og opptil 6,1 timer videoavspilling. Men det er vel ikke skjermen i denne telefonen du vil bruke til å se den siste Hollywood-filmen.

