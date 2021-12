Mannen som hevder å ha skapt bitcoin, vant gigantsøksmål: – Dette beviser at det er jeg som er oppfinneren

Hvem som fant opp bitcoin, er ennå litt av et mysterium. En dataingeniør ved navn Craig Wright, under pseudonymet Satoshi Nakamoto, har imidlertid tiltrukket seg mye oppmerksomhet ved å hevde at det er han som er oppfinneren. Nå har han havnet i rampelyset igjen.

Nyhetsbyrået AP og BBC rapporterer at Wright nylig vant et søksmål i USA som resulterte i at han sikret seg eierskap til hele 1,1 millioner bitcoin. I skrivende stund tilsvarer denne summen rett over 500 milliarder kroner.

Mener seieren beviser at han er oppfinneren

Ingeniøren ble saksøkt av familien til sin nå avdøde businesspartner David Kleiman, som angivelig utviklet bitcoin sammen med Wright. Kleimans familie mener de er berettiget til halvparten av Wrights formidable bitcoin-formue på bakgrunn av partnerskapet med Kleiman.

En jury i den amerikanske delstaten Florida var imidlertid uenig i dette og konkluderte nylig med at Wright ikke skylder halve formuen sin til Kleimans familie. Dermed beholder han altså hele formuen på 1,1 millioner bitcoin selv.

Han ble imidlertid dømt til å betale 100 millioner dollar i oppreisning for brudd på opphavsretten etter å ha brukt intellektuell eiendom som tilhører et selskap Wright og Kleiman startet sammen for en del år siden.

Mange i kryptovalutamiljøet har lenge tvilt på at Craig Wright er den faktiske oppfinneren av bitcoin, men selv mener han at den ferske dommen bidrar til å bevise det.

– Juryen har åpenbart kommet frem til at jeg er det, for det ville ikke vært noe belønning i motsatt fall, heter det i en uttalelse fra Wright som ble gjengitt i flere medier.

Angret på å ha stått frem

Noe av grunnen til at Craig Wright antas å være oppfinneren av bitcoin, er at formuen hans består av noen av de aller første bitcoin-verdiene som ble utvunnet. Mange mener at kun en person som var involvert i kryptovalutaen helt fra begynnelsen av, kan være i besittelse av disse verdiene.

Australske Craig Wright påstod allerede i 2016 at det var han som befant seg bak pseudonymet Satoshi Nakamoto – oppfinneren av bitcoin – og kom med løfter om å underbygge påstanden med bevis på tilgang til de tidligste kryptonøklene.

Dette skjedde imidlertid ikke, og i stedet slettet han bloggen sin, akkompagnert av heftig kritikk og beskyldninger fra andre om løgn og bedrageri. Wright uttalte at han angret på å ha trådt ut av anonymitetens skygge og at han simpelthen ikke hadde mot til å publisere bevisene.

Han har ennå til gode å bevise en gang for alle at han faktisk er oppfinneren av bitcoin. Som nyhetsbyrået AP peker på, vil den ferske seieren i retten trolig føre til at kryptomiljøet nå vil vente i spenning på om Wright omsider vil oppfylle løftene sine, men det gjenstår selvsagt å se.

Craig Wright har for øvrig en egen hjemmeside hvor han publiserer mange artikler om bitcoin. Der kan man også finne «white paper»-dokumentet med den tekniske beskrivelsen av hvordan bitcoin fungerer. Dette dokumentet ble publisert i 2008, et års tid før valutaen faktisk ble tatt i bruk.