Med kamera og AR skal Google Maps fungere mye bedre inne i byer

En rekke utvalgte «Local Guides», de mest entusiastiske brukerne av Google Maps, har i de siste dagene blitt invitert til å teste en helt ny funksjon i Googles kartapp for Android og iOS, hvor det tas i bruk utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) for å tilby bedre navigasjon til fotgjengere i urbane strøk.

I går kom Google med et blogginnlegg hvor nyheten beskrives. Det tas utgangspunkt i at det iblant er vanskelig å finne både posisjon og retning i Google Maps-appen. Spesielt gjelder dette inne i større byer, hvor høye hus, biler og andre mange andre faktorer forstyrrer GPS- og kompassensorene.

«Global lokalisering»

Google ønsker å løse dette ved hjelp av en teknikk selskapet kaller for global lokalisering, hvor i særlig grad kameraet til smartmobilen involveres. Google begynte å snakke offentlig om dette allerede under Google I/O-konferansen i 2017, som en del av mye omtalte Project Tango, som blant annet skal gi mobilen 3D-syn. Men på den tiden var tanken primært å bruke dette i forbindelse med innendørs navigasjon.

I videoen nedenfor, som er fra Google I/O-konferansen i fjor, demonstreres en tidlig utgave av global lokalisering, hvor data fra Street View-bilene kombineres med maskinlæring og Visual Positioning Service (VPS), en tjeneste som utnytter visuelle detaljer i den umiddelbare nærheten av smartmobilen, til å hjelpe brukeren med å finne fram.

VPS bruker bilder i stedet for GPS-data til å finne posisjonen. Ifølge Google funger VPS slik at den ved hjelp av mobilens kamera tar en rekke bilder av omgivelsene. Av bildene lages det en oversikt over tydelige, visuelle egenskaper, slik som omrisset på bygninger og broer. Dette brukes til å lage en omfattende og raskt søkbar indeks over slike visuelle egenskaper.

Når enheten skal finne posisjonen sin, sammenlignes de lokale bildene med bilder og 3D-modeller som er samlet inn av Street View-kameraene i mer enn ti år. Det finnes nå data fra 93 ulike land.

Flyktige detaljer

Problemet med Street View-dataene er at de fort kan bli utdaterte eller unøyaktige. Det skal ikke mer til enn en ny årstid, så ser mange av trærne helt annerledes ut. Med litt vind, kan scenen bli helt endret, ved at trærne beveger seg. En heisekran eller et stillas som brukes i forbindelse med renovering av et bygning, er kanskje allerede fjernet når Street View-bildene er klare til bruk.

Derfor må systemet greie å ignorere slike forbigående detaljer og i stedet fokusere på strukturer som ikke endres over tid. Det er blant annet her maskinlæringen kommer inn.

Google ønsker å utnytte den økte nøyaktigheten som VPS forhåpentligvis kommer til å tilby, til å tilby ny funksjonalitet til brukerne av Google Maps-appene. Dette inkluderer nye måter å vise brukeren veien på, gjennom informasjonslag som ligger oppå bildene som hentes direkte inn gjennom kameraet, ikke ulikt det som gjøres i Google Lens i dag.

Hele AR-opplevelsen skal baseres på Googles egen ARCore-plattform eller Apples tilsvarende ARKit. Det er derfor nødvendig at smartmobilen som benyttes, har støtte for en av disse plattformene.

Alt annet enn ferdig

Hvor langt unna Google er en full utrulling av den kommende, AR-baserte navigasjonen, er noe uklart. Google oppgir at den fortsatt er på et tidlig stadium, og at mye arbeid gjenstår. Det å gjøre den tilgjengelig for en del entusiastbrukere, vil Google bedre kunne teste hvordan teknologien fungerer under ulike forhold. Målet er at den alltid skal fungere, uavhengig om det er midt på natten, snøstorm eller styrtregn.

