Medier: USA i strupen på Microsoft

USAs konkurransetilsyn Federal Trade Commission (FTC) har åpnet en bred granskning av Microsoft for mulig maktmisbruk. En rekke medier melder dette.

Etter over ett år med undersøkelser har myndighetene sendt en flere hundre sider lang begjæring som krever informasjon fra Microsoft, skriver Bloomberg.

Skytjenester, programvarelisensiering, cybersikkerhet og kunstig intelligens er noe av det som granskes, ifølge nyhetsbyrået.

Blant anklagene er påstander om lisensvilkår, som angivelig begrenser kunders mulighet til å flytte data fra Azure til konkurrerende skyplattformer.

Dette kommer i tillegg til EUs pågående undersøkelse av Microsofts milliardinvesteringer i Open AI.

Tech-gigantene venter

Hvordan datagiganten pakker sine skytjenester sammen med Office- og sikkerhetsprodukter, samt selskapets økende innflytelse innen kunstig intelligens er av særlig interesse for etterforskningen, skriver The New York Times.

Verken Microsoft eller FTC har kommentert opplysningene om antitrustsaken, som kommer midt i et politisk vendepunkt.

Det er mindre enn to måneder til Donald Trump tiltrer som USAs president. Det er ventet at Lina Khan, juristen som leder FTC, snart vil bli erstattet og må se seg om etter nye oppgaver.

Hvordan Trump-administrasjonen vil håndtere antitrustsaker, inkludert pågående saker mot Apple og Amazon gjenstår å se.

Google venter også på en endelig beslutning i saken der USAs justisdepartement forsøker å tvinge selskapet til å skilles fra nettleseren Chrome.

Flere antitrust-saker

Microsoft har en lang historie med anklager om monopolvirksomhet og misbruk av markedsmakt. Det strekker seg tilbake til 1990-tallet, da stridens kjerne var bunting av nettleseren Internet Explorer med operativsystemet Windows.

Microsoft ble i 2000 dømt for ulovlig monopolvirksomhet i en mye omtalt kjennelse, som innebar at selskapet skulle splittes opp i to deler, en for operativsystem og en for utgivelse av programvare. Men etter dommen, så vant republikanerne tilbake makten i USA.

I januar 2001 overtok Georg W. Bush som president etter Bill Clinton, og dermed la myndighetene om kursen.

Kjennelsen som slo fast at Microsoft hadde brutt lover, ble stående, men forliket omfattet ikke andre straffetiltak enn en overvåkingsordning, ifølge Store norske leksikon.

I 2004 dømte EU Microsoft til en bot på 497 millioner euro og påla selskapet å lansere en Windows-versjon uten mediespiller. Microsoft ble også tvunget til å dele teknologiinformasjon med konkurrenter for å sikre rettferdig konkurranse.