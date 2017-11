Meg Whitman går av som toppsjef i HP Enterprise

Hun overtok toppjobben i Hewlett-Packard høsten 2011. Hennes tre forgjengere hadde alle fått sparken som konsernsjef. Selskapet med sin fortid som selve startmotoren for Silicon Valley var i dyp krise.

Meg Whitman hadde ti års fartstid som suksessrik Ebay-sjef da hun fikk oppdraget med å rydde opp i og revitalisere HP, som var preget av flere mislykkede oppkjøp og feilslåtte satsinger.

I går kveld norsk tid varslet hun sin avgang, etter å ha ledet selskapet gjennom den mest dramatiske perioden i deres nær 80 år lange historie.

– Jeg er utrolig stolt av alt vi har oppnådd de siste seks årene. Hewlett-Packard går fremover som fire bransjeledende selskaper som er godt posisjonert til å vinne i sine respektive markeder, sier Whitman i en kunngjøring.

Whitman er for øvrig en av Californias rikeste kvinner, og var republikanernes kandidat i delstatens guvernørvalg i 2010, som hun tapte.

HP har en stolt fortid: Her startet eventyret (for abonnenter)

Dette blir hun husket for

På hennes vakt ble Hewlett-Packard stykket opp. I 2015 ble kjempen delt i to nye teknologibedrifter med henholdsvis HP Inc, som lager pc-er og skrivere og rekvisita, mens konsulent- og tjenestebiten, bedriftsprogramvare, samt servere og dataromsprodukter ble lagt til HP Enterprise (HPE).

I rene tall ble 300.000 ansatte, 50.000 servere og tusener av applikasjoner fordelt på to nye børsnoterte selskaper. Mange titalls tusen ansatte mistet jobbene sine.

Whitman fortsatte som toppsjef i HPE etter fisjonen. Også her ble det store omveltninger. I jakten på økt innovasjonstakt og en uttalt strategi om å spisse virksomheten, ble det foretatt flere milliardoppkjøp knyttet til nettverk, lagring og infrastruktur. Det inkluderer Aruba Networks, SGI (Silicon Graphics International), SimpliVity og sist Nimble Storage.

Samtidig sørget Whitman for å spinne ut HPE sin tjenestedivisjon, som ble fusjonert med CSC til et nytt selskap kalt DXC. Programvaredivisjonen ble dessuten solgt til britiske Micro Focus.

Ny toppsjef er ingeniør

Whitman (61) går av som HPEs konsernsjef den 1. februar 2018. Hun beholder en plass i selskapets styre, kan vi lese ut fra gårsdagens kunngjøring.

Det er utpekt en etterfølger i Antonio Neri (50). Han er HP-veteran med fartstid siden 1995. Til tross for at han har hatt ulike lederroller er han ikke særlig kjent utad. I motsetning til økonomen Whitman er han imidlertid ingeniør.

I sommer fikk han opprykk til en nyopprettet stilling som president i HPE, med ansvaret for den såkalte «HPE Next»-strategien der jakten på økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet står sentralt.

– Det er det rette tidspunktet for Antonio og en ny generasjon ledere å ta over. Jeg har stor tillit til at de vil fortsatte arbeidet med å bygge et godt selskap som vil trives i framtiden, sier avtroppende Whitman.

HPE er i en fabelaktig posisjon til å lykkes

Neri har tidligere ledet tjenestedivisjonen som HPE kvittet seg med. Deretter fikk han ansvaret for servere og nettverksutstyr og senere hele enterprise-divisjonen.

Selv uttaler han følgende i forbindelse med lederbyttet.

– Teknologiverden endrer seg raskt, og vi har formet selskapet for å dra nytte av hvor vi ser at markedene beveger seg. HPE er i en fabelaktig posisjon til å lykkes. Vi fortsetter med å gjennomføre vår strategi, vår agenda for innovasjon og arbeidet med å skape den neste bølgen av verdier for aksjonærene, sier Antonio Neri.

Les også kommentar: Uten HP ville Silicon Valley sett annerledes ut (TU)