Mehl om hackerangrepet: – Viser alvorlighetsgraden i det digitale risikobildet

– Alt tyder på at angrepet kom fra et russisk og, jeg vil si, kriminelt miljø, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag kveld.

– Et sånt angrep er helt uakseptabelt. I tiden etter Russlands invasjon av Ukraina har vi befunnet oss i et annet trusselbilde og en annen sikkerhetspolitisk situasjonen i verden rundt oss, sier hun videre.

Flere offentlige norske nettsteder sliter eller har vært nede etter å ha blitt utsatt for massive dataangrep. Den russiske hackergruppa Killnet antas å stå bak angrepet.

Hackergruppen oppgir transportblokaden som bakgrunn for angrepet, kunne Digi fortelle onsdag.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har over tid registrert en kraftig økning i slike hackerangrep, sier Mehl.

Hun peker på de ekstra bevilgningen på 200 millioner kroner regjeringen satte inn i høst for å bekjempe cyberkriminalitet.

– Disse midlene ska styrke Norges nasjonale sikkerhet og bedre evnen ti å oppdage angrep. Sikkerhetsmyndighetene opplyser at de er i stand til å håndtere angrepet, sier Mehl.