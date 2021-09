Mer spill og dill i kommende Chrome

Samtidig med at Chrome 93 nå er tilgjengelig, har Google kommet med flere detaljer om neste versjon, som nå er under betatesting. Betaversjonen av Chrome 94 inkluderer flere interessante nyheter, og en god del av disse vil også dukke opp i andre nettlesere som er basert på det samme rammeverket, Chromium.

To av nyhetene som nå omtales, er kanskje særlig rettet mot dem som i framtiden kommer til å spille avanserte dataspill i nettleseren. De henvender seg likevel til hver sin gruppe av brukere.

Koder og GPU-tilgang

Den nyheten heter WebCodecs. Den definerer lavnivå programmeringsgrensesnitt som utviklere kan bruke i forbindelse med koding og dekoding av lyd, video og bilder. Det vil være mulig å kjøre flere dekodingsoppgaver samtidig i nettlesere ved at de kjøres i hver sin parallelle tråd. Blant bruksområdene som spesielt vil kunne dra nytte av dette, er nettskybasert gaming, hvor PC-en i praksis mottar en videostrøm som må dekodes. Slik aktivitet er følsom for forsinkelser, samtidig som slik gaming trolig er mest aktuelt på litt tregere PC-er.

WebGPU er et programmeringsgrensesnitt med en motsatt tilnærming. Det skal gi webutviklere mulighet til å utnytte grafikkytelsen til datamaskinen som nettleseren kjøres på. WebGPU er etterfølgeren til WebGL/WebGL 2. Det gir mer lavnivå-tilgang til GPU-maskinvaren, både til grafikkfunksjonalitet og andre regneoperasjoner.

I Chrome 94 blir WebGPU tilgjengelig som eksperimentell funksjonalitet («origin trial»). Google håper at WebGPU vil kunne bli offisiell funksjonalitet i Chrome 99. Fra og med versjon 94 skal Chrome komme i en ny versjon hver fjerde uke.

Bedre mulighet for oppgaveprioritering

En tredje nyhet som skal formelt støttes av Chrome 94, er scheduler.postTask(), en metode som gir utviklerne bedre muligheter til å prioritere oppgaver, blant annet for å sikre jevn gjengivelse av animasjoner og andre hendelser i webapplikasjoner, basert på brukerens aktiviteter. Med den nye metoden vil utviklere kunne velge mellom tre ulike prioriteringsnivåer for oppgaver, «user-blocking», «user-visible» og «background».

Den nye betaversjonen presenterer også en del ny funksjonalitet i brukergrensesnittet. Dette er eksperimentell funksjonalitet som selv i betaversjonen må aktiveres ved å endre noen flagg-innstillinger. I motsetning til programmeringsgrensesnittene nevnt over, er det ikke like sikkert at dette også vil støttes av andre nettlesere enn Chrome.

Snarvei til søkeresultatene

En ekstra rad under søkefeltet kan gjøre det raskere å veksle mellom ulike søkeresultater i Chrome. Skjermbilde: Google

Den ene nyheten er knyttet svært tett til Googles søketjeneste, som skal gjøre det raskere å bevege seg mellom søkeresultatene. La oss si at du klikker på det første av resultatene på den første siden med resultater. Da vil det vises en ny rad under adresselinjen, og på denne vises snarveier til resten av søkeresultatene. Dersom man ønsker å hoppe til et annet av resultatene, kan man klikke på snarveien istedenfor å gå tilbake til søkesiden og velge et annet resultat derfra.

På siden som vises når man åpner en ny fane i Chrome, kan det i framtiden bli mulig å vise en form for kort som basert på brukerens nettleserhistorikk skal gjøre det enklere å komme i gang igjen med tidligere oppgaver. Kortene skal være knyttet til visse temaer eller områder, for eksempel matoppskrifter, shopping eller Google Drive-dokumenter.

Sitatmaskin

Allerede i dag er det mulig i Chrome å markere en tekst på en webside, velge «Kopier link til markert tekst» i kontekstmenyen i nettleseren og dele den resulterende lenken med andre, slik at de ser den samme markerte teksten på websiden når klikker på lenken.

Denne funksjonaliteten blir i Chrome 94 beta for Android utvidet, slik at man i stedet for at man bare deler lenken, kan dele sitatet som et kort, hvor brukeren kan velge mellom ulike stilmaler. En lenke til siden sitatet er hentet fra, vises nederst i kortet. Brukeren skal kunne kopiere kortet til egen bruk eller dele det med andre – men uten å ha testet det, er det litt uklart hvordan det hele fungerer på mottakersiden.

Etter planen skal Chrome 94 lanseres den 21. september.