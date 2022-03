19. mars 1997 lanserte Microsoft dem første utgaven av det som skulle bli blant selskapets mest anerkjente produkter, Visual Studio. Dette ble kunngjort i en pressemelding 28. januar samme år. På dette tidspunktet hadde selskapet god erfaring fra å integrere kontorstøtte-applikasjonene i Office-pakken og så nok mulighetene til å gjenta suksessen ved å tilby selskapets eksisterende, separate utviklerverktøy som én pakke.

– Microsoft Visual Studio 97 er det første omfattende settet med verktøy som gjør det mulig for kunder å kombinere raske framskritt innen klient/server-teknologier med den brede utbredelsen av internett, sa Bob Muglia, Microsoft daværende direktør for utviklerverktøy, i pressemeldingen.

– Disse faktoren vil spille en enorm rolle for muligheten selskaper har til å skape mer verdifulle løsninger som utnytter det de har samtidig som de tilbyr direkte kommunikasjonslenker til forretningspartnere og kunder, fortsatte han.

Den norske lanseringen skjedde et par uker senere, med 450 utviklere til stede i det fullsatte lokalet.

Med Java-støtte og FoxPro

Visual Studio 97, som den første utgaven het, kom i flere versjoner med litt varierende innhold. Dette inkludert verktøy som fortsatt lever den dag i dag, som Visual C++ og Visual Basic, men også flere verktøy som har blitt lagt ned. Dette inkluderer Java-verktøyet Visual J++ og det datasentriske utviklerverktøyet Visual FoxPro.

I tillegg fulgte det med et helt nytt verktøy, Visual InterDev, som var spesielt beregnet for utviklere som ville lage webapplikasjoner basert på Microsoft ASP-teknologier (Active Server Pages). Dette ble etter noen år erstattet av Visual Web Developer.

Kodenavn og navneforslag

Microsoft har opprettet en egen jubileumsside for 25 årsjubileet, blant annet med intervjuer av ansatte som var med på utviklingen av den første utgaven av Visual Studio. Prosjektet ble kalt for Blackbird, mens Visual Studio 97-produktet hadde kodenavnet Boston.

Det var på ingen måte gitt at Visual Studio skulle bli produktnavnet. Før man landet på dette, var navn som Internet Studio og Visual InterDev i bruk internt. Det sistnevnte endte i stedet opp som navnet på webutviklingsverktøyet i Visual Studio.

Bakgrunnen for Visual Studio-navnet skal ha vært at Microsoft tenkte på den integrerte pakken som paletten til en kunstmaler – at utvikleren kunne se på paletten og finne alle verktøyene sine der.

.Net og andre høydepunkter

Den andre utgaven av Visual Studio kom allerede i 1998. Den fikk navnet Visual Studio 6.0, det samme versjonsnummeret som den nyeste versjonen av Visual Basic hadde da. Dette var den siste versjonen som inkluderte Visual J++ og støtte for Windows 95/98.

I 2002 var Microsoft klare til å lansere .Net Framework, noe som selvfølgelig ble gjenspeilet i Visual Studio med utgaven Visual Studio .Net. Med denne kom også støtten for blant annet C# og ASP.net.

Tre år senere kom Microsoft med gratisutgaven Visual Studio Express i tillegg til Visual Studio 2005. Denne versjonen introduserte blant annet kompilatorstøtte for 64-bits-arkitektur.

Siden da har det kommet en rekke utgaver, i tillegg til den separate gratisutgaven Visual Studio Code.

Den aller nyeste er Visual Studio 2022, som kom i november i fjor. Dette er den første versjonen som er lagd spesifikt for å kjøre 64-bits-arkitetur, noe som blant annet gjør at verktøyet kan adressere langt mer minne.

Den første utgaven av Visual Studio kunne for øvrig kjøre på PC-er med 16 megabyte med RAM.