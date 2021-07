Microsoft Flight Sim får etterlengtet forbedring

Da Microsoft Flight Simulator nylig kom i ny utgave, var det med svært mye bedre realisme enn noensinne tidligere. Og tilsvarende høye systemkrav.

Det spiste systemressurser til frokost, og selv kraftige PC-er sleit med å drive programmet på høy oppløsning og god visuell kvalitet uten at hakking og lav bildefrekvens ødela en del av opplevelsen. Det har også slitt med enkelte småbisarre feil.

Nå har imidlertid Microsoft og Asbo Studio skrevet om store deler av motoren og optimalisert koden for å gi bedre ytelse i en oppdatering som får navnet «Sim Update 5».

Vi har ikke testet dette selv, så ta tallene med en klype salt, men i en video viser de at endringene medfører en betydelig forbedring selv for middels kraftige maskiner.

På en video tatt opp fra Asbo-sjefens egen PC, utstyrt med en i7-9700K prosessor og et RTX 2060 Super grafikkort, vises det en forbedring i bildefrekvens fra ca. 30-40 bilder i sekundet til ca. 55-60 med samme innstillinger.

Bruker mindre systemressurser

Belastningen på systemressursene ser også ut til å være redusert. Minnebruken er for eksempel redusert fra 27 gigabytes til 14, og prosessoren er nå belastet «kun» 75 prosent mot 100 prosent tidligere. Samtidig ser det ut til at belastningen på grafikkortet har gått akkurat motsatt vei, fra 75 prosent til 100 prosent, noe som kan forklare en god del av endringen i bilder per sekund. Grafikkprosessoren er langt bedre egnet til å gjøre slikt arbeid enn hovedprosessoren, som først og fremst er designet for veldig generelle oppgaver.

Flere feil er fikset

Det er ikke bare ytelsen som er forbedret. Også flere andre feil og bugs skal være fikset, for eksempel et problem med at trær ikke ble vist riktig i nordlige områder, som for eksempel i Nord-Norge. Denne bugfiksen er spesielt velkommen siden Norden for ikke lenge siden fikk en del kvalitetsforbedringer i Flight Simulator.

Det er også interessant at forbedringene er gjort i DirectX 11-versjonen av Flight Simulator, siden DirectX 12-versjonen fremdeles er under utvikling.

Microsoft Flight Sim for Xbox X/S er også på vei, og når den kommer skal brukere av PC kunne fly sammen med Xbox-brukere. Man skal også kunne laste inn lagrede spill fra PC på en Xbox og omvendt. Dette er kjent som henholdsvis «cross-play» og «cross-save».

Microsoft Flight Simulator for Xbox lanseres 27. juli, samme dag som forbedringene kommer for PC-versjonen.