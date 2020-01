Microsoft har hyret folk til å lytte til Skype-samtaler – helt uten sikkerhetsystemer

Tredjeparter som Microsoft har hyret inn for å jobbe med kommunikasjonsplattformen Skype har hatt tilgang til sensitive samtaler i årevis uten forsvarlige sikkerhetsmekanismer. Det rapporterer den britiske avisen The Guardian.

Avisen har vært i kontakt med en tidligere underleverandør for Microsoft som jobbet med å analysere opptak av samtaler som har blitt utløst av stemmeassistenten Cortana, i tillegg til Skype-samtaler. Slike analyser brukes til å forbedre kvaliteten til tjenestene.

Ingen databeskyttelse

Kilden hevdet overfor The Guardian at arbeidere hyret av Microsoft, primært med tilholdssted i Kina, har hatt enkel tilgang til opptak gjennom en Microsoft-app i Chrome-nettleseren.

Arbeiderne skal ikke ha hatt noe sikkerhetsmessig assistanse til å beskytte dataene, og skal ha blitt instruert til å utføre arbeidet med nye Microsoft-kontoer som alle benyttet det samme passordet for å gjøre den administrative jobben enklere.

Det skal heller ikke ha blitt gjennomført noe bakgrunnssjekk av de ansatte som ble satt til å analysere dataene, ifølge kilden som The Guardian snakket med.

Kontraktøren skal ha hatt tilgang til Skype- og Cortana-dataene fra sin bærbare PC med kun et passord og brukernavn, som begge ble sendt til nye kontraktører i klartekst via e-post – altså usikret. Innloggingsdataene kunne hypotetisk deles med andre på enkelt vis

Intime samtaler

– Jeg hørte alle slags uvanlige samtaler, inkludert det som kan ha vært vold i hjemmet. Det høres sprøtt ut nå, etter å ha lest meg opp på cybersikkerhet, at de ga meg URL-en, et brukernavn og passord sendt via e-post, sa den tidligere kontraktøren til avisen.

Det var nettstedet Vice som i august først rapporterte at Microsoft bruker mennesker til å lytte til noen Skype-samtaler som ledd i arbeidet med å forbedre Skype sin oversettelsesteknologi.

Ifølge dokumenter og annen informasjon nettstedet fikk tilgang til ble det blant annet lyttet til svært sensitive samtaler, som for eksempel intime samtaler mellom ektefeller og samtaler som handlet om forhold, vekttap og andre personlige temaer.

Microsoft har sagt i en uttalelse at de har avsluttet praksisen med samtaleanalyser utført av mennesker for Skype og Cortana, og at andre typer analysevirksomhet er flyttet inn i sikre fasiliteter som ikke befinner seg i Kina.