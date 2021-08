Microsoft har lansert Windows i nettskyen – dette er prisene

I midten av juli rapporterte Digi.no at Microsoft skulle lansere en nettskybasert versjon av Windows, kalt Windows 365. Nå er tjenesten tilgjengelig, og prisene for abonnementene er ute.

Avhengig av ønsket ytelse vil en sky-PC koste deg mellom 200 og 1500 kroner per måned. Den finnes også i to forskjellige varianter – Business og Enterprise.

Tre standardalternativer

Som man kan se av produktsiden, kommer begge disse i en basic-, standard- og premium-utgave. Basic koster 295 kroner per bruker per måned, mens standard- og premium-alternativene koster henholdsvis 390 kroner og 628 kroner per bruker per måned.

Det rimeligste av disse gir tilgang til en sky-PC, eller Cloud PC som Microsoft kaller det, som er konfigurert med to virtuelle CPU-er (vCPU), 4 GB minne og 128 GB lagringsplass. Standard-abonnementet kommer med to vCPU-er, 8 GB minne og 128 lagringsplass, mens premium har fire vCPU-er, 16 GB minne og 128 GB lagringsplass.

Dette er imidlertid bare standardalternativene Microsoft har oppgitt på produktsiden. Avhengig av ønsket ytelse vil en sky-PC koste mellom 190 kroner per måned for det billigste abonnementet og 1542 kroner per måned for det dyreste. Der du på det billigste får 1 vCPU, 2GB RAM og 64GB lagring, får du i toppsjiktet 8vCPU-er, 32GB RAM og 512GB lagring.

Egen variant for mindre bedrifter

Windows 365 er tilgjengelig i to forskjellige varianter, Windows 365 Business og Enterprise. Den førstnevnte er rettet mot bedrifter som trenger opptil 300 brukere. I denne modellen får du det billigste abonnementet kun med Windows Hybrid Benefit, tjenesten hvor tidligere eide eller nye Windows-lisenser kan brukes for å gi et prisavslag på 38 kroner per måned.

For det billigste alternativet vil dette redusere prisen fra 228 ned til 190 kroner. For det dyreste vil prisavslaget redusere månedskostnaden din fra 1542 til 1504 kroner. Denne forskjellen utgjør mellom 16 og 2 prosent av den totale abonnementsprisen.

Prisene på business-modellen av Windows 365. Skjermbilde: Microsoft.com

Større virksomheter får strengere krav

For større virksomheter som bruker enterprisemodellen er det ingen grenser på antall brukere, og prisene er like som bedriftsabonnement med Windows Hybrid Benefit. Det stilles imidlertid strengere krav til virksomhetene som ønsker å benytte seg av denne modellen.

– Windows 365 Enterprise-brukere må ha lisens på Windows 10 Enterprise eller Windows 11 Enterprise samt Microsoft Endpoint Manager og Azure Active Directory P1. I tillegg til å være tilgjengelige separat er disse abonnementene også inkludert i Microsoft 365 F3, -E3, -E5, -A3, -A5, -Business Premium og -Education Student Use Benefit, skriver Microsoft på sine sider. (Sitatet er endret for leselighet.)

Skal være enkelt i bruk

Tanken med Windows 365 er altså å tilby en komplett PC-opplevelse i skyen og la brukerne strømme både applikasjoner, verktøy og innstillinger fra skyen på tvers av alle mulige enheter med nettilkobling.

En av de store fordelene Microsoft peker på, er at dette gjør livet mye lettere for IT-administratorer, siden implementering, oppdateringer og administrering blir vesentlig enklere og kjappere. Det kreves heller ingen erfaring med virtualisering.

IT-personell skal kunne administrere sky-PC-ene, som Microsoft kaller Cloud PC, akkurat på samme måte som man administrerer fysiske PC-er gjennom Endpoint Manager-tjenesten, bedyrer selskapet.

Det skal være mulig å sette opp en Cloud PC med bare noen få klikk, og hver PC kan enkelt tilpasses hver enkelt bruker. Løsningen skal gjøre det sømløst å fortsette arbeidet der man avsluttet på en annen enhet.

Selskapet lover også at sikkerheten er godt ivaretatt. All data lagres i skyen, ikke på selve enheten, og Microsoft praktiserer det såkalte Zero Trust-prinsippet. Dette innebærer i korte trekk alltid å anta at man er under angrep og å behandle alle forespørsler som om de kommer fra et åpent nettverk.