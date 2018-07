Microsoft lanserer verktøy som lærer deg å programmere for kvantemaskiner

Microsoft er blant selskapene som satser aggressivt på kvantedatamaskin-teknologi, og nå har de kunngjort et nytt fremstøt i den forbindelse. Selskapet har nemlig lansert et nytt læringsverktøy for kvanteprogrammering, melder Microsoft på bloggen sin.

Det nye initiativet heter Microsoft Quantum Katas og er et åpen kildekode-prosjekt som skal sette folk i stand til å lære programmeringsspråket Q# i eget tempo. Prosjektet er lagt ut på Github.

Serier av øvelser

Quantum Katas består av en serie øvelser som interesserte kan bryne seg på, og som gir deg umiddelbare tilbakemeldinger etter hvert som du gjør fremskritt.

Ifølge Microsoft baserer øvelsene seg på de tre prinsippene aktiv læring, trinnvis kompleksitetsøkning og tilbakemelding.

Verktøyene tar sikte på å lære brukeren elementer av både kvantedatamaskin-teknologi og Q#-programmering på samme tid. Initiativet er en forlengelse av en konkurranse i programmeringsspråket som Microsoft lanserte tidligere i sommer, som hadde deltakere fra hele verden.

Kvante-algoritmer

Som Microsoft skriver i beskrivelsen av programmeringsspråket er Q# et domenespesifikt programmeringsspråk som brukes til å uttrykke kvantealgoritmer.

Det benyttes til å skrive subprogrammer som kjøres på kvanteprosessorer under kontroll fra et klassisk vertsprogram og datamaskin.

Språket ble lansert som en del av Microsoft Quantum Development Kit, utviklerverktøyet som Microsoft lanserte i fjor, og som også blant annet inneholder en kvantedatamaskin-simulator som kjører lokalt.

Kvantedatamaskiner fungerer i korte trekk ved å utnytte to kvantefysiske fenomener kalt superposisjon og kvantesammenfiltring.

Førstnevnte innebærer at informasjonsenheten kan inneha to verdier på samme tid, i motsetning til den vanlige datateknologien som opererer binært med én av to verdier av gangen, altså en eller null.

Gjør store fremskritt

Kvantesammenfiltring betyr at qubit som befinner seg i en superposisjon kan påvirke hverandre, slik at tilstanden til én qubit avhenger av tilstanden til den andre.

Disse fenomenene legger til rette for langt mer sofistikerte brytere enn dagens binære løsning, noe som igjen innebærer at langt mer avanserte oppgaver kan løses på mye kortere tid enn dagens løsninger.

Microsoft gjør stadig store fremskritt med teknologien.

I juni meldte vi at selskapet har kommet langt i å lage en skalerbar kvantemaskin som kan takle ekte oppgaver og som er i stand til å kjøre sømløst via Microsofts nettskyplattform Azure. Selskapet har også funnet en måte å gjøre qubits langt mer stabile på.

