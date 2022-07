Microsoft har utgitt en såkalt Known Issue Rollback (KIR) til Windows 11 for å løse særlig ett problem som har oppstått i operativsystemet hos en del brukere etter at de enten har installert en tidlig versjon av en oppdatering Microsoft kom med i andre halvdel av juni, eller en sikkerhetsoppdatering som kom denne måneden.

Det samme problemet nevnes også i forbindelse med forhåndsvisning av en annen kommende Windows 11-oppdatering. Den ble utgitt den 21. juli.

De relativt nyoppståtte problemet er at brukerne ikke får åpnet startmenyen i Windows 11, verken ved å knippe med musen på startknappen eller ved å trykke på Windows-tasten på tastaturet.

Ikke noe helt nytt problem

Dette er på ingen måte første gang Windows-brukere har opplevd at startmenyen ikke lar seg åpne. Det samme var et problem i Windows 11 også i fjor høst, og det har vært et gjentakende problem i Windows 10.

Forbrukere og andre som administrerer PC-en sin selv, behøver ikke gjøre noe for at tilbakerullingen av den ikke helt feilfrie oppdateringen skal skje. Det er noe uklart når Microsoft la ut informasjonen om KIR-en, men den ble omtalt av enkelte andre teknologinettsteder denne uken. Det skal ikke ta mer enn 24 timer fra KIR-en ble utgitt til den når ut til brukerne.

I virksomheter hvor PC-ene blir administrert av en IT-avdeling, må det benyttes en spesiell gruppepolicy for å rulle tilbake den aktuelle oppdateringen. Detaljene er oppgitt på denne siden.

Et Windows 10-problem i tillegg

Rett før helgen bekreftet Microsoft dessuten en annen Windows-feil som har blitt introdusert på grunn av en forhåndsvisning av en kommende oppdatering. Denne feilen, som historisk sett heller ikke er unik, berører nyere versjoner av Windows 10.

Feilen gjør at det ikke er mulig å skrive ut på skrivere som er tilkoblet ved hjelp av USB.

Microsoft nevner at et relatert symptom kan være at det på PC-en blir vist duplikater av skriverne. Disse heter det samme, men typisk med «Copy1» eller «Kopi1» på slutten av det ene navnet. Et annet potensielt symptom er at applikasjoner som referere til den faktiske skriveren med et spesifikt navn, oppgir at de ikke er i stand til å skrive ut.

Microsoft oppgir på denne siden flere tiltak som potensielt kan løse problemet, men har ennå ikke kommet med noen oppdatering som forhindrer at problemet oppstår.