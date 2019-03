Microsoft med ny funksjon: Nå kan du bruke Android-mobilen din fra Windows 10

I fjor høst dro Microsoft sløret av en ny app kalt Your Phone, som gir deg tilgang til Android-telefonen fra Windows 10. Nå melder Microsoft at denne appen har fått en utvidet funksjonalitet – og at den er klar for testing blant brukere.

Den nye Your Phone-funksjonen, som er tilgjengelig for Insider-brukere nå, innebærer at man kan speile skjermen til Android-telefonen direkte på PC-en.

Ennå begrenset støtte

Dermed kan man altså bruke mobilen via PC-skjermen uten at man trenger å finne frem mobilen, dersom man skulle ha behov for det.

Det er imidlertid et par haker. PC-en du bruker må ha Bluetooth med såkalt Low Energy Peripheral-modus, noe ikke altfor mange PC-er har for øyeblikket.

Du kan finne ut hvorvidt enheten din har denne støtten ved å gå inn på enhetsbehandling og dobbeltklikke Bluetooth-alternativet. Deretter går du videre inn på egenskaper og detaljer, og Low Energy Peripheral finner du i enhetsbeskrivelseslisten.

Foreløpig er det for øvrig også kun Samsungs toppmodeller som har støtte for funksjonen, nærmere bestemt Galaxy S8/S8+ og Galaxy S9/S9+.

Demonstrert i oktober

Når det gjelder Microsofts egne produkter er det Surface Pro som først får støtten på plass. Selskapet vil fortsette å bygge ut støtte på flere enheter, både mobiler og PC-er, i tiden fremover.

Microsoft demonstrerte Your Phone-appen på et pressearrangement i oktober, og den gang dreide det seg først og fremst om tilgang til tekstmeldinger og bilder på Windows-PC-en. Blant annet kan man dra og slippe bilder fra telefonen over til PC-en og sende tekstmeldinger fra Android-telefonen med PC-en.

En demonstrasjonsvideo av appen kan du se under.

