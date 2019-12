Microsoft overhaler Office-appene på mobil – skal ta produktiviteten til nye høyder

Microsoft har nå kunngjort at de har foretatt en omfattende redesign av sine Office-apper til den mobile plattformen. Det nye designet er ifølge Microsoft ment å ta produktiviteten til et nytt nivå.

Overhalingen omfatter altså appene Outlook, OneDrive, Word, Excel og PowerPoint på både iOS- og Android-plattformene, og byr på et knippe nyheter som Microsoft håper skal gjøre brukerne mer effektive.

Fluent Design

Microsoft sier de har gjennomført omfattende, global forskning på hvordan folk faktisk bruker appene.

Blant de mest markante nyhetene er at Office-appene nå for fullt implementerer Microsofts såkalt Fluent Design, et felles designspråk som er ment å gi en konsistent opplevelse for brukerne når det gjelder blant annet farger, animasjoner og grafisk utforming.

Implementeringen av Fluent på mobil fokuserer blant annet på nye app-ikoner, «splash»-skjermer – som er navnet på den første skjermen man ser når man åpner en app, samt kort og typografi.

Når man trykker på app-ikonet vil man tas til innholdet på en ryddig måte via en splash-skjerm, og nederst vil man finne en ny og forenklet linje med nydesignede handlingsikoner.

Skal videreutvikles over tid

Microsoft sier at et team på over 40 designere har laget mobile UI-verktøysett som setter alle designere hos Microsoft i stand til å lage løsninger med de samme, delte komponentene, for på den måten å kollektivt videreutvikle designsystemet over tid.

Når det gjelder outlook kommer denne nå med en ny funksjon kalt Play My Emails, som via Cortana-tjenesten lar brukeren lytte til innboksen sin på samme måte som man lytter til en podcast. En funksjon kalt Rad Aloud by på tilsvarende funksjonalitet i Word og Office-appene.

Microsoft har ellers lagt til en funksjon som lar deg kjapt skanne dokumenter og tabeller med mobilkameraet i Office-appene, samt OneDrive.

Mer informasjon finner du på nettstedet Medium, hvor designsjefen hos Microsoft Office-avdelingen Jon Friedman beskriver de nye endringene.