Microsoft slapp plutselig ny Office-app til mobil – gir deg alt på ett sted

Microsoft har lenge hatt ambisjoner om å gjøre sine Office-verktøy mer tilgjengelige og nyttige på de mobile plattformene, og nå har dette resultert i en ny app som nettopp ble sluppet til Android. Det melder blant andre Engadget.

Den nye appen har enkelt og greit fått navnet Office og ble først kunngjort av Microsoft i november i fjor. Office kombinerer de mest utbredte verktøyene Word, Excel og PowerPoint i én enkelt applikasjon, med det Microsoft kaller et enkelt, integrert grensesnitt.

Mindre plass og mer effektivitet

De tre verktøyene eksisterer som kjent allerede på den mobile plattformen i form av separate apper, men poenget med den nye appen er altså at man skal slippe å hoppe mellom programmene når man arbeider.

I tillegg er meningen å spare plass på mobilen, ved at man kun trenger å installere én app i stedet for flere.

Microsoft har også lagt inn unik mobilfunksjonalitet i den nye Office-appen. Blant annet kan man ta et bilde av et dokument med mobilkameraet og konvertere det til en redigérbar Word-fil med et enkelt trykk.

Tilsvarende kan man også ta et bilde av en tabell og importere det inn i Excel for å jobbe med dataene i tabellen. Når det gjelder PowerPoint kommer dette med en funksjon som hjelper brukere med å designe en presentasjon ved at man velger bilder fra mobilen.

IOS-versjon på vei

Ellers byr appen på muligheten til å raskt opprette PDF-filer fra bilder eller fra Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter og enkel overføring av filer mellom mobilen og PC-en. PDF-filer kan signeres med fingeren på skjermen, og appen lar deg også åpne lenker ved å skanne QR-koder.

Når det gjelder de eksisterende Office-appene til mobil sier Microsoft at de fortsatt akter å støtte disse. Som digi.no rapporterte ble disse appene kraftig overhalt i desember.

Den nye Office-appen til Android kan altså lastes ned fra Google Play nå. Microsoft jobber også med en IOS-versjon, men denne er fremdeles i testfasen, og det er ikke kjent når den blir allment tilgjengelig.