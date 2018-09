Mozillas nye verktøy lar deg vite om dataene dine er blitt stjålet ved å skrive inn e-postadressen din

Firefox-utvikleren Mozilla har på bloggen sin nå kunngjort en ny tjeneste som de håper skal bidra til bedre sikkerhetsberedskap.

Den nye tjenesten heter Firefox Monitor og har til hensikt å hjelpe deg med å holde kontroll på hvorvidt data er blitt lekket eller stjålet fra kontoene som du har på internett.

Positive tilbakemeldinger fra testing

Firefox Monitor fungerer ved at man simpelthen skriver inn e-postadressen sin i et felt på tjenestens hjemmeside, hvorpå e-postadressen deretter vil bli sjekket mot en stor database av kjente datalekkasjer.

Dersom e-postadressen din er omfattet av noen av lekkasjene vil man motta en privat e-post med informasjon og oppfordring om å endre passord.

Mozilla startet testing av tjenesten med et par hundre tusen amerikanske brukere i juni i år, som vi rapporterte om. Ifølge selskapet har resultatene av testingen vært positive, og nå ruller de den altså ut for fullt.

Laget i samarbeid med ekspert

Den nye tilbudet er resultatet av et partnerskap mellom Mozilla og den eksisterende tjenesten HaveIBeenPwned.com (HIBP), som er en database med e-postadresser man vet har vært omfattet av datalekkasjer.

Denne tjenesten drives av den australske sikkerhetseksperten Troy Hunt, som selv omtaler det nye samarbeidet med Mozilla på sin egen hjemmeside.

Ifølge Mozilla innebærer det nye samarbeidet at Firefox kan sjekke e-postadressen din mot HIBP-databasen på en såkalt «private-by-design»-måte, som betyr at delingen av data med Firefox Monitor skjer helt anonymt og at den fulle e-postadressen din aldri sendes til en tredjepart utenfor Mozilla.

Om du vil teste ut tjenesten finner du den på adressen monitor.firefox.com.

