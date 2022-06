Musk vil ha tilbake alle ansatte på kontoret, ellers «kan du late som du jobber et annet sted»

Om du ønsker å jobbe hjemmefra, «kan du late som du jobber et annet sted», skriver den kontroversielle topplederen i en e-post som er gjengitt av den amerikanske avisen Bloomberg.

I e-posten, som er sendt til alle ansatte, skriver verdens rikeste mann at han er helt tydelig på at alle ansatte hos Tesla skal minst være 40 timer på kontoret i uka. «Kontoret er stedet der kollegene dine faktisk befinner seg, ikke på et pseudo-hjemmekontor.», skriver han og fortsetter:

«Om du ikke møter opp, antar vi at du har sagt opp.»

Jo høyere rang du har i selskapet, jo større er forventningen til at du møter opp på kontoret, mener Musk. Han skriver videre at grunnen til at han nærmest har bodd på fabrikkene de siste årene, er for å gi fabrikkarbeiderne en følelse av at han jobber sammen med dem.

«Hadde jeg ikke gjort det, ville Tesla gått konkurs», konstaterer Musk i e-posten.

Musk har også tidligere vært tydelig på hva han mener om hjemmekontor, skriver den amerikanske teknologiavisen. Han har blant annet gitt klar beskjed om at noen som jobber med HR på en fabrikk i Fremont, ikke kan jobbe fra en annen stat.

Hard linje

Samtidig har han rost Teslas kinesiske arbeidere for å jobbe til langt på natt, mens han har klaget på at de amerikanske arbeidere har prøvd å «unngå å gå på jobben i det hele tatt».

De kinesiske arbeiderne har i praksis vært i karantene på fabrikkene for å unngå Covid-spredning hos bilprodusenten for å holde hjulene i gang. På den kinesiske fabrikken jobber de 12 timer om dagen, seks dager i uka.

Bloomberg skriver at Musk er kjent for sin harde linje. Tesla-toppen skal på en konferanse ha sett at flere midlertidige ansatte ventet på kaffe ved en automat og gitt dem klar beskjed om at han kom til å gi dem sparken om han så dem gjøre det samme igjen.

Starlink til Norge

Når Musk ikke kjefter på sine ansatte, er han en fyr med mange baller i luften. I midten av mai ble det kjent at SpaceX' satellittbaserte internettsystem Starlink ventes å være tilgjengelig for norske brukere i løpet av første kvartal neste år – altså innen utgangen av mars.

For å komme i gang med Starlink må du gå til innkjøp av oppstartspakken til 599 dollar, i tillegg til å betale en månedspris på 110 dollar.

Elon Musk og SpaceX' ambisiøse, satellittbaserte internettløsning Starlink har kommet langt i utviklingen. De kjører nå med full kapasitet i flere regioner. Nettverket har imponert ytelsesmessig, og ifølge ytelsesdata fra Ookla er løsningen helt i toppsjiktet i nedlastingshastighet.

Over 2000 satellitter

Median-nedlastingshastigheten ligger på over 100 megabit per sekund i de landene der tjenestene er fult operative. For å sette tallet i perspektiv ligger den globale medianen på 60,76 megabyte per sekund for bakkebaserte tilbydere.

Men på opplastingshastighet og svartider er ikke Starlink konkurransedyktige. I Tyskland registrerte Ookla forsinkelser på 47 millisekunder, mens tallet for det bakkebaserte nettet lå på 14 millisekunder.

Starlink-prosjektet til Elon Musk består i dag av over 2000 satellitter.

Når alt er klart skal nettverket være i stand til å levere båndbredde på én gigabit per sekund når det er skikkelig optimalisert i dekningsområdene.

260 milliarder kroner

Starlink–satellittene har en vekt på 260 kilogram hver og har et kompakt design.

Fire kraftige «phased array»–antenner sørger for god dekning. Satellittene har innebygd solcellepanel, egne navigasjonssensorer og fremdriftssystemer som bidrar til presis styring av signalene mot bakken.

Starlink-eier Elon Musk har planer om å sende opp én fullastet Falcon 9-rakett med SpaceX-satellitter i uka fremover. Det kan bety at antallet satellitter vil kunne dobles i løpet av de neste 12 månedene.

SpaceX regner med å ha inntekter på rundt 260 milliarder kroner i året fra Starlink-virksomheten alene allerede i 2023.