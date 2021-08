Nå blir det mye sikrere å snakke med andre i Messenger og Instagram

Sikkerhet, gjerne i form av kryptering, blir en stadig viktigere prioritering for de store teknologiaktørene, og nå kan Facebook kunngjøre en nyhet for de personvernopptatte.

Den populære meldingsappen Messenger utstyres nemlig nå med muligheten til å gjøre stemme- og videosamtaler ende-til-ende-krypterte.

150 millioner videosamtaler daglig

Tiltaket kommer noen år etter at Facebook introduserte ende-til-ende-kryptering for tekstbaserte samtaler i Messenger via «hemmelige samtaler»-funksjonen, som kom på plass i 2016. Facebook-eide WhatsApp fikk kryptering samme året.

I likhet med de tekstbaserte samtalene er den nye krypteringen for stemme- og videosamtaler altså også valgfri og må skrus på manuelt.

– Innholdet i meldingene og samtalene dine i en ende-til-ende-kryptert konversasjon er beskyttet fra det øyeblikket det forlater enheten din til det øyeblikket det når mottakerens enhet. Det betyr at ingen andre, inkludert Facebook, kan se eller lytte til det som sendes eller sies, skriver Facebook.

Ifølge selskapet har det vært en markant økning i antallet video- og stemmesamtaler via Messenger det siste året, og tallet ligger nå på rundt 150 millioner videosamtaler daglig i snitt

Kommer også til Instagram og gruppesamtaler

Facebook har som kjent vært i hardt vær flere ganger på grunn av personvernrelaterte fadeser, og på bakgrunn av dette tok Mark Zuckerberg til orde for å gjøre ende-til-ende-kryptering til standard i Messenger-appen allerede under Facebooks utviklerkonferanse F8 i 2019.

Det er imidlertid mer nytt på krypteringsfronten. I løpet av de kommende ukene skal Facebook begynne å teste ut ende-til-ende-kryptering også for gruppesamtaler, både for tekst-, stemme- og videosamtaler.

Denne testingen skal visstnok kun være tilgjengelig for venner og familie som allerede er tilknyttet hverandre på Messenger, og som har eksisterende samtaletråder fra før.

I tillegg skal det startes testing av valgfri ende-til-ende-kryptering for meldinger og samtaler mellom to personer i Instagram, da også for folk som allerede har samtalertråder opprettet eller som følger hverandre.