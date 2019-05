Nå kan både iPhone- og Android-eiere overføre regneark fra papir inn i Excel kun ved å ta et bilde av det – og nå støtter funksjonen norsk

I mars rapporterte digi.no om en ny funksjon fra Microsoft som gjør det mulig å legge et fysisk regneark inn i Excel kun ved å ta et bilde med mobilen.

Den nye funksjonen, kalt «Insert Data From Picture», var først kun tilgjengelig på Android-versjonen av Excel-appen, men på Microsoft-bloggen kunngjøres det nå at den også har ankommet iPhone.

Har fått støtte for norsk

Microsoft kunngjør i samme slengen at «Insert Data From Picture» nå har fått støtte for 21 nye språk både på Android- og iOS-versjonen – og blant disse finner vi norsk.

Funksjonen innebærer altså at man kan bruke Excel-appen til å ta et bilde av et regneark og automatisk konvertere dette til et redigerbart, digitalt dokument.

Microsoft har opprettet en støtteside som beskriver hvordan man bruker funksjonen, og prosessen er relativt enkel. Først trykker man på et eget ikon i appen som aktiverer funksjonen, og så zoomer man inn på dataene til man ser en rød ramme.

Foto: Microsoft

Kombinerer bildegjenkjenning og maskinlæring

Deretter tar man bildet, og etter at dataene er prosessert og konvertert til en tabell får man mulighet til å rette på eventuelle mangler i konverteringsprosessen manuelt.

Tanken med det nye verktøyet er å sette brukere i stand til å slippe å manuelt skrive inn slike data på tastaturet, noe som kan være en tidkrevende affære, særlig om man må gjøre det mange ganger i løpet av arbeidsdagen.

Funksjonen er basert på en ny bildegjenkjenningsteknologi som er et ledd i å bringe flere AI-baserte løsninger inn i Excel, noe Microsoft kunngjorde allerede i fjor høst. Microsoft skriver i det ferske blogginnlegget sitt at løsningen kombinerer avansert, optisk tegngjenkjennelse med maskinlæringsmodeller.

