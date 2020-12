Elon Musk har konkurrenter: Amazons satellittbredbånd knuser Starlink i ny test

Elon Musks Starlink-prosjekt har fått mye oppmerksomhet den siste tiden i kraft av å ha kommet langt mot en realisering, men det finnes også lovende konkurrenter der ute. Amazons bidrag innen satellittbasert internett har nå gjort et nytt stort gjennombrudd.

På nettbutikkgigantens egne hjemmesider (via Ars Technica) kan man nå lese at selskapet har fått på plass antennesystemet til sin satellittbaserte internettløsning, som nettbutikkgiganten har døpt Project Kuiper.

Kompakt design

Amazon sikter seg inn på å gjøre brukerterminalene så kompakte og kostnadseffektive som mulig for å gjøre dem prismessig overkommelige for kundene – og enklere å installere.

I den sammenheng har selskapet valgt et antennedesign som innebærer å legge sender- og mottakerantennene i to lag over hverandre i stedet for ved siden av hverandre – «single-apertur» som Amazon kaller det.

Denne løsningen har satt ingeniørene i stand til å krympe diameteren til terminalene ned til en formfaktor som kun måler 30 centimeter i diameter – vesentlig mer kompakt enn tilsvarende løsninger på markedet, bedyrer Amazon.

Samtidig skal designet by på solid ytelse, og i de tidlige prototypetestene, som har blitt utført i mange ulike miljøer, kan det se ut til at systemet potensielt blir en arg konkurrent til Elon Musk sin variant.

400 Mbit/s

– Antennen har bestått alle tester for hastighet og forsinkelse – med maksimum ytelse på opptil 400 Mbit/s strømming av 4K-video fra en geostasjonær satellitt som befinner seg omtrent 50 ganger lenger fra Jorden enn der Project Kuiper-satellittene vil være, skriver Amazon.

Som digi.no rapporterte har Starlink til sammenlignet lovet de tidlige testerne hastigheter på mellom 50 megabit per sekund og 150 Mbit/s, men noen av betatesterne har rapportert nedhastigheter på helt opptil 174 Mbit/s.

Akkurat hvordan Project Kuiper vil yte når det faktisk settes i sving for brukere gjenstår selvsagt å se, og det er et stykke igjen til det stadiet Starlink nå er i, så kan man vel si at kappløpet er i gang.

Amazons plan er å opprette en konstellasjon på til sammen 3236 lavbanesatellitter som skal tilby rimelig internett til alle verdenshjørner. Selskapet meldte i sommer at den viktige FCC-godkjennelsen er på plass, og nettbutikkgiganten har investert solide 10 milliarder dollar i prosjektet hittil.

En del av investeringen har gått til et stort, dedikert anlegg på over 20 000 kvadratmeter som skal benyttes til forskning og utvikling knyttet til Project Kuiper, som digi.no rapporterte om i fjor.