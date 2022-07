Tidligere i år kunngjorde Google at de hadde utviklet et nytt operativsystem kalt Chrome OS Flex, som er designet for å gjøre Windows-, Linux- og macOS-baserte maskiner til Chromebook-maskiner. Nå opplyser Google at Chrome OS Flex er klar for massene.

Etter en lengre testfase med endringer, forbedringer og videreutvikling er operativsystemet tilgjengelig for gratis nedlastning fra denne siden.

Startes fra USB-pinne

Chrome OS Flex kan testes risikofritt fra en USB-pinne om du ikke ønsker å laste ned hele operativsystemet, eller man kan simpelthen laste det ned, noe som da vil erstatte ditt eksisterende operativsystem.

Det nye operativsystemet har samme verktøy og grensesnitt som Chrome OS-utgaven, og Google opplyser at Flex bruker den samme kodebasen og laseringsrytmen som Chrome OS.

En av fordelene med operativsystemet er ifølge Google at maskiner som kjører Chrome OS i snitt bruker 19 prosent mindre strøm enn andre, tilsvarende maskiner. Akkurat hvor store besparelser man kan vente seg med maskiner som oppgraderes til Chrome OS fra andre operativsystemer er høyst uvisst.

Google markedsfører også Chrome OS Flex som et godt alternativ for bedrifter i sikkerhetssammenheng. Selskapet nevner i denne sammenhengen det mye omtalte løsepengevirus-angrepet mot den store, nordiske hotellkjeden Nordic Choice Hotels.

Som Digi.no rapporterte (krever Ekstra-abonnement) rullet hotellkjeden ut Chrome OS i rekordtempo på alle sine maskiner etter angrepet. Ifølge Google konverterte Nordic Choice 2000 PC-er til Chromebook-er på 48 timer med bare en USB-pinne.

Støtter ikke Android-apper

Som nevnt ligner Chrome OS Flex veldig på den vanlige utgaven av Chrome OS, men noen forskjeller er det likevel. Den mest vesentlige er trolig at Chrome OS Flex ikke støtter Android-applikasjoner eller Google Play, slik Chrome OS-baserte maskiner gjør.

Google har satt sammen en liste over andre forskjeller som du kan finne på denne dedikerte støttesiden.

Chrome OS Flex er resultatet av Googles oppkjøp av selskapet Neverware i 2020. Neverware tilbyr et Chromium OS-basert operativsystem kalt Cloudready, som allerede har vært i bruk en stund av kunder.

Siden oppkjøpet har Google jobbet hardt med å integrere funksjonaliteten fra Cloudready inn i en ny utgave av Chrome OS – som altså ble Chrome OS Flex. Ifølge Google vil alle brukere av Cloudready automatisk bli oppgradert til Flex straks den stabile utgaven av operativsystemet foreligger.

Dersom man allerede er bruker av Cloudready har Google også opprettet en støtteside som forklarer forskjellen mellom Cloudready og Chrome OS Flex.