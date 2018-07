Nå kan du laste ned og teste Chrome med nytt design

Google er i ferd med å oppdatere designet på tjeneste sine for tiden, og etter at Gmail fikk sin designendring er turen nå kommet til Chrome-nettleseren. På Google Plus kunngjøres det nemlig at en nydesignet Chrome-nettleser er tilgjengelig i en såkalt Canary-versjon.

Canary-versjonen, som er en tidlig, eksperimentell versjon av den nydesignede nettleseren, kan lastes ned fra hjemmesiden nå. Versjonen kan for ordens skyld være noe ustabil, og den er heller ikke nødvendigvis representativ for den ferdige utgaven.

Material Design

Design-oppgraderingen består hovedsakelig av at Chrome nå for alvor har adoptert Googles «Material Design»-filosofi.

Material Design, som også den nye Gmail-utgaven har adoptert, innebærer blant annet et renere og ryddigere utseende.

Den nye Chrome-versjonen har ellers fått ny adresselinje, nytt utseende på fanene, en enkeltfane-modus, låste faner og varslingsindikatorer. Akkurat hvordan de nye detaljene vil arte seg vil man få et best inntrykk av ved å laste ned Canary-versjonen.

Det er ennå uvisst når den endelige, nydesignede Chrome-versjonen vil foreligger, men trolig kommer Google til å rulle endringene ut i rolig tempo på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere og utviklere.

Eksempel på designendringene som er på plass i Chrome. Foto: Google

Les også: Snart vil Chrome flagge nettsteder som ikke støtter HTTPS som usikre »