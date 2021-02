Slik er Microsofts nye planer for abonnementsfri Office

Selv om Microsoft i stadig økende grad lever av abonnementsinntekter istedenfor lisensinntekter, kommer selskapet også i årene framover til å tilby Office som et tradisjonelt, abonnementsfritt produkt. Det vil si at det kan kjøpes en gang for alle. Dette ble bekreftet allerede i fjor høst.

Nå har Microsoft kommet med flere detaljer om disse planene, som skal virkeliggjøres gjennom en lansering i andre halvdel av 2021.

I praksis vil det dreie seg om to produkter med forskjellig målgruppe.

For de små kundene

Den ene produktfamilien skal hete Office 2021 og vil være rettet mot forbrukere og relativt små virksomheter. Dette vil tilbys til Windows og MacOS og kunne kjøpes ved å betale en enkelt lisensavgift.

Det kan da trolig brukes i mange år, men Microsoft vil ikke støtte versjonen i mer enn fem år etter lansering. Det er bare halvparten så lenge som det som har vært vanlig til nå.

Etter dette tidspunktet vil fortsatt bruk være en stadig økende sikkerhetsrisiko.

For kunder med spesielle behov

Det andre produktfamilien, som Microsoft omtaler i langt større detalj, kalles for Office LTSC (Long Term Servicing Channel). Denne er ifølge Microsoft beregnet for virksomheter som har enheter som av regulatoriske årsaker avhenger av at funksjonaliteten i produktene forblir uendret i flere år om gangen, som har systemer uten internettilgang eller som av annen grunn må forbli «låst i tid».

Microsoft regner med at kunder som velger å bruke Office LTSC, ikke vil gjøre dette på tvers av organisasjonen, men bare i forbindelse med spesifikke scenarioer.

I likhet med Office 2021, vil Office LTSC – og den tilsvarende Windows 10 Enterprise LTSC – støttes av Microsoft i fem år fra lanseringen. Det planlegges en kommersiell forhåndsvisning av Office LTSC i april.

Enklere produkter

De kommende Office-produktene vil leveres med et noe redusert utvalg av funksjonalitet, sammenlignet med Microsoft 365, abonnementsproduktet som tidligere het Office 365. I praksis dreier det seg om nesten alt som er relatert til skytjenester, i tillegg til at de ikke vil få ny funksjonalitet etter lansering.

Blant nyhetene som loves i de kommende, abonnementsfrie Office-produktene, er forbedret tilgjengelighet for funksjonshemmede, funksjonalitet som Dynamic Arrays og Xlookup i Excel, mørk modus i alle applikasjonene, samt ytelsesforbedringer i Word, Excel, Outlook og PowerPoint.

I tilknytning til disse produktene skal Microsoft også lansere nye utgaver av Visio, Project, Exchange Server, Skype for Business Server og SharePoint Server for drift i kundenes egne lokaler.

Ifølge Microsoft planlegger selskapet å sette opp prisen på Office LTSC-produktene med opptil 10 prosent, sammenlignet med prisene for Office Professional Plus, Office Standard og de individuelle applikasjonene.

Det planlegges ingen prisøkning for Office 2021-produktene.