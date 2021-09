Nå planlegges gruppesøksmål mot Apple for alvorlig feil med Macbook-skjermen

For en tid tilbake kom det frem at eiere av de seneste Macbook-modellene opplever at skjermene slår sprekker av seg selv. Nå ser det ut til at saken vil føre til rettsak mot Apple, melder 9to5mac.

Et advokatfirma er nå i ferd med å forberede et gruppesøksmål mot teknologigiganten på grunn av skjermproblemene på de nyeste utgavene av Macbook Air og Macbook Pro.

Må bruke flere tusen kroner på reparasjon

Advokatfirmaet, Migliaccio & Rathod LLP, opplyser på sine hjemmesider at de etterforsker rapportene og ber om flere tilbakemeldinger fra kunder. Ifølge firmaet foreligger det mulig grunnlag for rettslige skritt på grunn av manglende respons og vilje til å løse problemet fra Apple sin side.

– Mange mistenker at skjermen ikke er robust nok til å tåle de normale påkjenningene ved åpning, lukking eller ved justeringen av posisjonen, en sak som Apple ikke har gitt noe advarsel om. Uansett har brukere ikke noe annet valg enn å bruke minst 600 dollar på å fikse skjermen, med ingen garanti om at skjermsprekk-defekten ikke vil oppstå igjen senere, skriver firmaet.

Ifølge Migliaccio & Rathod LLP melder brukere at sprekkene oppstår helt uten utilbørlig press eller maktbruk ved åpning av skjermen, og noen melder også om at sprekkene kommer ved kun en forsiktig justering av skjermen.

– I ingen av disse tilfellene ville en rimelig forbruker forvente at slik aktivitet vil skade enheten deres, og i alle fall ikke forårsake en sprekk som ødelegger funksjonaliteten. Dessverre har Apples kundeservice ikke vært mottakelige for disse klagene, heter det i advokatfirmaets beskrivelse av saken.

Kan skje raskt

Både på Apples eget brukerforum og på Reddit har det oppstått lengre diskusjonstråder om problemet.

– Jeg kjøpte en Macbook Air M1 for seks måneder siden, og skjermen har sprukket uten noen åpenbar årsak. Jeg la maskinen på pulten over natten, og neste dag da jeg åpnet den, hadde skjermen to små sprekker på den høyre siden som ødela skjermens funksjonalitet, kan man lese i et av innleggene på Apples brukerforum.

Noen av brukerne som tok med seg maskinen til Apple for å klage, fikk beskjed om at et lite objekt trolig har befunnet seg mellom skjermen og tastaturet da maskinen ble lukket, og at dette forårsaket sprekkene – noe som ikke dekkes av garantien.

Brukerne bedyrer imidlertid at ingenting befant seg mellom skjermen og tastaturet da skaden skjedde og at sprekkene tilsynelatende har oppstått helt av seg selv – i noen tilfeller på meget kort tid.

I skrivende stund har Apple ennå ikke kommentert saken, og det er uvisst akkurat hvor utbredt problemet er og hva som er årsaken.