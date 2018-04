Nå skal EU gjøre kryptovaluta mindre anonymt

Det er en kjent sak at mange myndigheter er skeptiske til kryptovaluta på grunn av potensialet for anonymitet og tilrettelegging for kriminell aktivitet. Nå tar EU grep for å prøve å gjøre kryptovaluta noe mindre anonymt, melder CoinDesk.

I en pressemelding kunngjør EU-parlamentet nemlig at de har fattet et vedtak om strengere regulering for å forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme – men reguleringene vil kunne ramme alle som benytter virtuelle valuta.

Registrerings- og verifiseringskrav

Det nye vedtaket fra EU går i hovedsak ut på at børstjenester og lommeboktjenester knyttet til kryptovaluta blir pålagt å holde mer kontroll på brukerne sine. Dette innebærer blant annet at aktørene må kreve kundeverifikasjon, etter samme modell som vanlige banker må i dag. Under de nye reguleringene må kryptovalutatjenester også registreres hos myndighetene.

Ifølge medlemmer av EU-parlamentet som stemte for forslaget går Europa glipp av milliarder av euro hvert år som følge av hvitvasking av penger og skatteunndragelse som kryptovaluta legger til rette for. Muligheten for skatteunndragelse er for øvrig også noe Norges Bitcoin- og Blockchainforening har advart mot, som vi meldte i februar.

– Denne lovgivningen er adressert til trusselen mot våre borgere og finanssektoren ved at den gir større tilgang til informasjon om folkene bak selskaper, skrev et av parlamentsmedlemmene i pressemeldingen.

Medlemslandene har 18 måneder på seg til å bygge de nye reguleringene inn i sine respektive lovverk. Norge er som kjent ikke EU-medlem, og det er derfor uvisst akkurat hvordan lovene vil slå ut her til lands.

