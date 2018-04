Nå skal Facebook gjøre det vanskeligere å få tak i dataene dine

Facebook har riktignok beklaget den store Cambridge Analytica-skandalen, men mange har også etterlyst konkrete endringer fra selskapet. Tjenesten har allerede varslet endringer i personvernet, og nå har de kommet med flere detaljer om hva som venter.

Blant endringene som kommer er at brukere nå skal få bedre kontroll på hvilke apper som bruker Facebook-informasjon, noe som kommer via en lenke på toppen av nyhetsstrømmen.

Ved hjelp av denne lenken kan brukere få både oversikt over appene man har brukt Facebook til å logge inn på, og hva slags informasjon man har delt med appene. I tillegg kan man enkelt fjerne disse appene, og man vil få informasjon om apper og nettsider som kan ha delt persondata med Cambridge Analytica.

Facebook skal innføre mer og bedre kontroll fra nå av. Foto: Facebook

Begrenser innsamling av mobilinformasjon

Facebook skal også endre praksisen rundt innsamling av mobilsamtale-data, en sak vi meldte om i slutten av mars. Selskapet bedyrer nå at de skal slette alle slike logger som er eldre enn ett år, og i fremtiden vil de kun laste opp data som er nødvendig for å fremheve de personene du har mest kontakt med i kontaktlisten. Dermed vil for eksempel informasjon om samtaletidspunkt ikke bli registrert.

Ellers skal Facebook heretter sikre at apper med tilgang til gruppe-informasjon trenger godkjennelse både fra Facebook og en admin for å få tilgang til personer og samtaler i lukkede grupper.

Applikasjoner vil heller ikke lenger få tilgang til medlemlistene i Facebook-grupper, og personlig informasjon knyttet til innlegg eller kommentarer i grupper vil dessuten ikke bli mulig å få tilgang til.

Alle de nye endringene finner du hos Facebook.

Ennå har nok selskapet imidlertid langt igjen: Zuckerberg sier nemlig at Facebook trenger flere år på å løse personvernproblemene »