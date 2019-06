Nå skal Google gjøre Gmail mye mer interaktivt

I mars rapporterte digi.no at Google hadde planer om å gjøre e-post mye mer nyttig og interaktivt gjennom et konsept kalt «dynamiske e-poster». Hittil har løsningen kun eksistert i en betautgave, men nå har Google kunngjort datoen for den generelle lanseringen.

Dynamiske e-poster blir tilgjengelig i Googles egen Gmail-tjeneste den 2. juli for både administratorer via G Suite og sluttbrukere.

Lar deg utføre handlinger inni selve e-postene

Om man har lyst til å motta dynamiske e-poster som sluttbruker kan man aktivere og deaktivere funksjonen i den vanlige innstillingmenyen.

Med dynamisk e-post aktivert åpnes det altså for å utføre flere typer handlinger inni selve e-postene, uten at man trenger å gå inn på andre nettsider eller tjenester.

Blant annet blir det mulig å se og delta i kommentartråder i Google Docs direkte fra Gmail – i stedet for å kun motta individuelle e-postvarslinger når noen nevner deg i en kommentar.

I tillegg kan man for eksempel svare på invitasjoner uten å sende en separat e-post, fylle ut spørreskjemaer eller andre typer skjemaer, og kikke i kataloger uten å måtte åpne separate lenker.

Foto: Google

Flere om bord

Løsningen baserer seg på det såkalte AMP-konseptet (Accelerated Mobile Pages), som ble introdusert av Google allerede for noen år siden som et konsept som både skal gi mye raskere lasting av nettsideinnhold og en mer dynamisk nettopplevelse.

I tillegg til Gmail har AMP-spesifikasjonen for e-post ifølge Google flere av de andre, store e-postleverandørene om bord, deriblant Yahoo Mail og Outlook.com.

Selskaper kan utnytte teknologien til å gjøre e-postene sine mer relevante og legge til rette for handlinger fra brukerne. Eksempelvis kan tjenester som brukes til å finne hoteller og leiligheter gi brukere mulighet til å lete gjennom anbefalte alternativer og se detaljer ved å klikke seg rundt rett fra e-posten.

Google har også satt sikkerhet i høysetet med sin nye AMP-løsning. Før man kan benytte seg av dynamiske e-poster må man registrere seg hos Google og få godkjennelse før man kan starte, som et ekstra sikkerhetsledd.

For ordens skyld er dynamiske e-poster enn så lenge kun tilgjengelig i nettversjonen av Gmail, og mobilstøtte skal komme snart, uten at det foreligger et mer konkret tidspunkt.

