Steve Wozniak støtter Right to Repair: – Ville ikke hatt Apple uten åpenhet

Steve Wozniak bryter stillheten i repareringsrettighets-debatten i USA og støtter kampanjen som vil gjøre det lettere å skaffe deler og reparere forbrukerteknologi. Right to Repair-kampanjen jobber for å endre lovene i USA og EU, og i EU har man sett noen resultater.

Nå skriver Apple Insider at Apple-gründer Steve Wozniak har brutt stillheten og uttaler seg positivt om kampanjen. I en video levert gjennom videotjenesten Cameo, der man kan betale for å få svar på spørsmål eller få hilsener fra kjente personer, snakker Wozniak om hvor viktig det er å kunne reparere og modifisere enheter. Videoen er et svar på spørsmål fra Youtuber og repareringsrettighets-forkjemper Louis Rossman, som driver Repair Preservation Group Action Fund, en organisasjon som aktivt jobber for repareringsrettigheter.

Apple II ble levert med dokumentasjon

– Vi ville ikke ha hatt Apple hvis jeg ikke hadde vokst opp i en åpen teknologiverden, forteller Apple-gründeren.

Han savner tiden der elektronikkskjemaer fulgte med datamaskiner, slik at man kunne se hvordan systemene var bygget og lett kunne reparere, bytte ut eller endre komponenter.

Selv til Apples andre datamaskin, Apple II, fulgte det med elektronikkskjemaer. Men ikke bare det. Wozniak forteller også at med Apple II fulgte det med alt fra skjemaer og design til programvare og kode. Maskinen var hovedproduktet til Apple de første årene, og Wozniak sier at åpenheten om programvaren, koden og maskinvaren ikke var til hinder for Apples suksess.

Kontrast til dagens Apple

Wozniak jobber ikke lenger i Apple, og den amerikanske teknologigiganten er et av selskapene som jobber hardest mot repareringsrettigheter i USA. Apples kampanje for kontroll over sine enheter har tidligere endt i norsk høyesterett, der en norsk reparatør tapte etter en stridighet om deler han hadde bestilt.

Apple har åpnet noe opp for tredjeparts reparatører, men kun hvis de følger strenge regler.

Ønsker du å se hele videoen med Steve Wozniak, kan du se den her.