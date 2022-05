Nå støtter Kindle det vanligste e-bok-formatet

E-bøker selges stort sett i epub, et format som har vært støttet av de fleste lesebrett siden formatet kom i 2007. Nå, 15 år etter at formatet kom, begynner Amazons lesebrett, Kindle, å støtte formatet. Det informerer selskapet om i en e-post til kundene.

Amazon har lenge kun støttet sine egne formater, deriblant KF8 og Mobi, samtidig har alle konkurrenter hatt støtte for epub formatet. Epub har blitt en bransjestandard. Den eneste måten å få epub-filer over til Amazons Kindle-lesebrett på, har frem til nå vært å konvertere epub-fila til Kindle-format via et tredjepartsprogram.

Epub inn, mobi ut

Nå trenger du ikke lenger et eget program. Amazon gir nå støtte til epub gjennom sin «send til Kindle»-tjeneste, der de konverterer boka for deg. Selskapet skriver også at i tillegg til «send til Kindle» får også Android og iOS-appen støtte for epub.

Når Amazon nå begynner å støtte epub, avslutter de også støtte for Mobi, formatet som Amazon fikk med seg da de kjøpte det franske lesebrett-selskapet Mobipocket i 2005. Når støtten for mobi fjernes, fjerner Amazon også støtten for azw, en Amazon-tilpasset versjon av mobi-formatet.

Amazon informerer om at de bøkene man allerede har på lesebrettet i mobi-formatet, ikke vil bli påvirket av endringen, men fra august i år vil de ikke lenger støtte formatet.

Voksende konkurranse

Amazon kommer ikke med noe begrunnelse for hvorfor de plutselig har begynt å støtte et 15 år gammelt format. Man kan gjette at fremveksten av elektroniske notatbrett kan være en av grunnene. Norske Remarkable har hatt en voldsom vekst i 2021, og kinesiske Huwaei lanserte en utfordrer tidligere i år.