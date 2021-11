Naboene går på veggen: Har brukt over 60.000 kroner på å holde bitcoin-bråket ute av soverommet

– Du kan sammenligne det med tortur, sier byråd Paul Gingues i den canadiske byen Sherbrooke til Wall street journal.

Gingues har nettopp vært på besøk i bydelen der et kanadisk, digitalt gruveselskap bruker store mengder elektrisitet til å utvinne den profitable kryptovalutaen.

Ingen sover godt

Det er viftestøyen fra maskinene som gjør de naboene i den lille, canadiske byen gale.

Problemet har blitt et fenomen i nærheten av fabrikkene som stadig dukker opp på nye steder over hele Amerika.

Å gå å og høre på konstant støy fra de digitale gruvene har blitt en del av hverdagen til mange amerikanere.

Flere WSJ har snakket med sammenligner støyen med en tannlege som borrer i tennene deres, mens andre igjen mener det det høres ut som bråket fra et helikopter som går inn fra landing.

Det som er helt sikkert: ingen av dem sover godt om natta.

Bitcoin til værs

Prisene på Bitcoin har gått i været det siste året. En bitcoin koster nå 570.000 kroner. Selv om svingningene i markedet er store, viser pilene stort sett oppover.

Bykset til toppen nå i november skjedde ganske umiddelbart etter børsnoteringen av ProShares Bitcoin Strategy ETF i oktober. Det var det første børshandlede fondet som investerer i bitcoin som fikk godkjennelse fra amerikanske myndigheter.

Det ventes at flere lignende fond vil starte opp i USA i tiden fremover, noe som kan øke investeringene og sende bitcoin-prisen til atter nye høyder. Og igjen avle flere fabrikker.

1000 hårfønere

En nabo av en fabrikk i byen Adel i Canada forteller til avisa at hun har blitt nødt til å gå med ørepropper inne på dagtid. Bråket stopper nemlig aldri, forteller hun.

Å sitte ute på verandaen for å koble av, har blitt helt umulig.

– Det høres ut som 1000 hårfønere blåser ute der ute samtidig, sier 74-åringen til den amerikanske avisen.

Framstillingen av bitcoin krever store mengder energi. For ti år siden kunne en person som ville hente ut bitcoin, gjøre det med en vanlig hjemme-PC. I dag kreves det et stort nettverk av datamaskiner på industrinivå for å regne seg fram til kryptovalutaen.

Fortjenesten ved å trekke ut en blokk med 6,25 bitcoin pluss transaksjonsgebyrer, kan være på flere millioner kroner.

Utvinner på kull

Derfor ble også over 75 prosent av verdens bitcoin utvinnet i 2020 i det kinesiske kullbeltet. Tillgangen på billig elektrisitet gjør det svært lønnsomt for minerne å holde på nettopp der.

Noe som også har store konsekvenser for miljøet.

Energiforbruket til dagens bitcoin-industri er beregnet til 116 terrawatt time per år – det tilsvarer nesten hele Sveriges energiforbruk.

En annen nabo TWJ har snakket med i Georgia i USA har målt støyen fra fabrikkhallene til 70 desibel utenfor stuevinduet. Selv flere lydisolerende tiltak til en verdi av over 60.000 kroner har ikke gjort det noe lettere å sove om natten for beboeren.

Bitcoin produserer ikke bare dårlige søvnvaner og klimagasser, en fersk studie beregnet at bitcoin-utvinning også produserer tonnevis med e-avfall.

Siden bitcoin krever mye datakraft for å være lønnsomt, må minerne hele tiden erstatte utstyret med nyere og kraftigere maskinvare for å holde seg flytende.

Norske naboer ble gale

Studien estimerer at utstyret som blir brukt til bitcoin-utvinning har 1,29 år i gjennomsnittlig levetid og produserer 30.700 tonn elektronisk avfall hvert år.

Også i Norge har naboene til selskapet Kryptovaults miningfabrikker på Follum i Innlandet hatt store problemer med støy.

Sommeren 2018 flyttet flere naboer ut av soverommene sine. De ble nødt til å holde vinduene lukket i de brennhete sommermånedene.

– Lyden fra fabrikken er der 24 timer i døgnet 365 dager i året. Sommeren vår er ødelagt, sa nærmeste nabo Trond Gulestø den gang.

Selskapet Kryptovaults gjorde da alt de kunne for å redusere støyen, og lovet at de skulle komme seg under lovlig grense på 45 desibel i løpet av sommeren. Også de amerikanske fabrikkene blir nødt til å gjøre tiltak, lover byråd Paul Gingues i den canadiske byen Sherbrooke og får støtte av flere kolleger over hele kontinentet, skriver WSJ.