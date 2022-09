Det er nå tre år siden USB4-spesifikasjonene ble offentliggjort, og for dem som har ventet tålmodig på den uunngåelige oppgraderingen, er ventetiden snart over. USB Promoter Group har kunngjort de kommende spesifikasjonene til den neste USB-generasjonen.

Den nye generasjonen, USB4 versjon 2.0, lover opptil 80 gigabit per sekund. Det er altså det dobbelte av hva som kan oppnås med dagens USB Type C-kabler.

Kan oppnås med dagens kabler

Det mest bemerkelsesverdige er nok imidlertid at denne hastigheten kan oppnås med eksisterende 40 USB Type-C-kabler, takket være det USB Promoter Group kaller en helt ny, fysisk kontaktarkitektur.

Organisasjonen opplyser for ordens skyld at den nye generasjonen også er bakoverkompatibel med USB4 versjon 1.0, USB 3.2, USB 2.0 og Thunderbolt 3.

Selve de tekniske spesifikasjonene har ennå ikke blitt frigitt, noe USB Promoter Group sier trolig vil skje i forkant av USB DevDays-konferansen i begynnelsen av november i år.

Det er derfor heller ikke helt klart hvordan man kan oppnå 80 gigabit per sekund med dagens kabler, men det kan man altså. En talsperson for USB Implementers Forum, som står bak spesifikasjonene, bekreftet overfor nettstedet The Verge at dersom man går ut og kjøper en USB4-kabel godkjent for 40 gigabit per sekund i dag, vil man kunne kjøre det doble av denne hastigheten i fremtiden.

Rettet mot utviklere

Ifølge talspersonen vil de tekniske detaljene omkring hvordan dette er mulig, bli avslørt når selve spesifikasjonene blir offentliggjort.

Dette betyr selvsagt ikke at vi kan vente oss denne typen hastigheter i morgen, og det vil ta tid før vanlige forbrukere får glede av oppgraderingen. USB Promoter Group sier i pressemeldingen at nyheten i første omgang er rettet mot utviklere.

For detaljer og oppdateringer kan man holde et øye med nettsidene til USB Implementers Forum.