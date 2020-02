Nettleser vil unngå mange 404-feil ved å sende brukerne til Wayback Machine

Nettleseren Brave fikk denne uken ny funksjonalitet som kan hjelpe brukere som opplever «lenkeråte».

Det fleste har vel opplevd at bokmerker og nettadresser før eller senere slutter å fungere. Det kan være flere ulike årsaker til dette. Nettsteder kommer og går. Andre ganger har publiseringsløsningen til nettstedet blitt skiftet ut, noe som ofte fører til at sidene får nye nettadresser, selv om domenet er det samme. Og noen ganger så er sidene rett og slett fjernet med hensikt, enten fordi de er utdaterte eller uønskede.

Et resultat av dette, er at webserveren – dersom den fortsatt finnes – sender en såkalt feilmelding til nettleseren om at siden brukeren ønsker å besøke, ikke kan vises. Hvilken feilmelding som sendes, avhenger av årsaken til problemet. «404 Not Found»-feil er trolig det vanligste, slik som denne.

Wayback Machine

Dersom den aktuelle websiden inneholder informasjon man gjerne skulle ha hatt tilgang til, kan dette være et problem for brukeren. Heldigvis finnes en løsning på slik, nemlig Wayback Machine, som er en del av Internet Archive. Der kan man oppgi nettadressen til websiden man savner, og i mange tilfelle få tilgang til flere historiske kopier av den samme siden.

Det er ikke slik at hele weben er lagret i Wayback Machine, men det er likevel svært mye som kan finnes igjen. Faktisk mer enn 900 milliarder ulike URL-er. Wayback Machine har nemlig holdt det gående i 23 år.

Integrert i Brave

Nettleseren Brave er mest kjent for fokuset på personvern, men tilbyr også en del annen funksjonalitet som ikke alle nettlesere har. Denne uken kom versjon 1.4 av den Chromium-baserte nettleseren, og desktop-utgavene av denne tilbyr en egen integrasjon med nevnte Wayback Machine.

Når Brave-brukerne forsøker å besøke websider som ikke kan vises, kan de nå klikke på en knapp i adressefeltet som automatisk bringer brukeren til Wayback Machine og arkiverte utgaver av siden som eventuelt finnes der. Det kan spare brukerne for mange musbevegelser- og tastetrykk.

Det er ikke bare 404-feil som skal få Brave til å lede brukeren til Wayback Machine. Også feilkodene 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 og 526 skal føre til det samme.

Også flere andre

Brave er trolig den eneste nettleseren med slik funksjonalitet innebygd. Men i blogginnlegget om nyheten oppgis det at det finnes nettleserutvidelser som tilbyr tilsvarende funksjonalitet også til PC-utgavene av Chrome, Firefox og Safari. Chrome-utvidelsene kan i mange tilfelle også brukes sammen med andre Chromium-baserte nettlesere, slik som Edge, Opera og Vivaldi, i tillegg til nettopp Brave.

Wayback Machine har også blitt brukt til å rette opp millioner av døde lenker i blant annet kildehenvisningene i Wikipedia. Disse peker nå til arkiverte utgaver av de opprinnelige sidene som Wikipedia-forfatterne har henvist til.