New Orleans erklærer unntakstilstand etter dataangrep

Den amerikanske storbyen New Orleans har erklært unntakstilstand etter et alvorlig dataangrep, melder blant andre nettstedet Forbes.

Erklæringen, signert byens ordfører Latoya Cantrell, ble publisert på Twitter fredag ettermiddag, og noe senere ble det avholdt en pressekonferanse hvor flere detaljer ble delt.

Alle servere stengt

Angrepet skal ha startet klokken fem på morgenen fredag amerikansk tid, da det ble oppdaget «mistenkelig» aktivitet på byens nettverk, og som en konsekvens ble det gitt ordre til alle ansatte om å skru av datamaskiner og koble fra Wi-Fi-nettet. Alle byens servere ble også stengt.

Under pressekonferansen opplyste Cantrell at angrepet omfattet til sammen 4000 datamaskiner, 400 servere og 7000 terabyte med data. Persondata ble kompromittert, men akkurat hvor mye data som er blitt hentet ut er uvisst da etterforskningen ennå pågår.

Detaljene er fremdeles mangelfulle, men angrepet skal ha tatt som blant annet phishing-forsøk og bruk av løsepengevirus.

Representanter for byens responsteam uttalte at den mistenkelige aktiviteten ble oppdaget på et tidlig tidspunkt, noe som skal ha redusert risikoen for omfattende datatyveri. I skrivende stund er byen i ferd med å gjenopprette systemene.

Angrepsbølge

Angrep mot offentlige IT-systemer ved hjelp av løsepengevirus blir stadig vanligere. I mai i år meldte digi.no om et omfattende angrep mot en annen amerikansk storby, Baltimore, hvor et løsepengevirus holdt byen som gissel i lengre tid.

I det tilfellet ble flere av byen tjenester direkte rammet av angrepet, og det ble rapportert at det ville ta flere måneder å få alle IT-systemene på beina igjen. Det seneste angrepet mot New Orleans har tilsynelatende hatt noe mindre ettervirkninger, og byens tjenester skal ikke i vesentlig grad ha blitt rammet, ifølge myndighetene.

Som Forbes rapporterte ble det også i august i år utført et angrep mot lokale, offentlige IT-systemer, da delstaten Texas måtte stenge 23 offentlige byråer etter et omfattende, koordinert utpressingsvareangrep.