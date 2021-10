Nintendo får kritikk av Forbrukerrådet. Enda en gang er det styrespaken på Switch som er stridens kjerne

Forbrukerrådet er kritiske til at Nintendo ikke har forbedret kontrollerne i den nye OLED-versjonen av Nintendo Switch. Over 1600 norske kjøpere klaget på kontrollerne i forrige versjon, meldte Forbrukerrådet.

I januar 2021 klagde Forbrukerrådet og den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC inn Nintendo for Europakommisjonen som følge av feil ved håndkontrollerne til spillkonsollen Nintendo Switch.

Feilen går ut på at styrespakene på styrespaken registrerer bevegelse selv om den ikke berøres, noe som gjør det umulig å bruke kontrolleren presist nok til å bruke enheten etter hensikten.

Totalt 25.000 klager fra hele Europa ble sendt til Europakommisjonen. Nintendo avviste ansvaret.

Dokumenterte at ingenting er gjort

Det uavhengige reparasjons- og testnettstedet iFixit har nå dokumentert at problemene knyttet til såkalt «Joy Con-drift» fortsatt eksisterer.

– Vi er skuffet over at Nintendo ikke har gjort noe med svakheten når Switchen kommer i ny versjon. Det betyr at forbrukere som kjøper den nye konsollen må være klar over feilen kan oppstå i produktet de kjøper, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Dette er ikke bare slett behandling av egne kunder, men har også opplagt en negativ miljømessig side ved et utall kontrollere som må repareres eller kasseres.

Nintendo har svart at «Joy-Con controller configuration and functionality did not change with Nintendo Switch (OLED model)». På direkte spørsmål fra Forbrukerrådet om dette også omfattet tilstedeværelsen av «Joy Con»-drift, henviste Nintendo til samme uttalelse.

Også på nettsiden sin viser Nintendo til at kontrollerne er identiske.

Rett på gratis utbedring

Forbrukerne har rett på gratis reparasjon eller ny vare uten kostnad når kontrolleren har fabrikasjonsfeil. Det er selger som er ansvarlig for å fikse feilene, mens forbrukeren fritt kan velge å klage rett til selger eller importør. For Nintendo Switch er den norske importøren Bergsala AS.

– Vi anbefaler alle som opplever feil ved sine håndkontrollere å klage på dette med det samme feilen oppstår. Hvis du venter for lenge, kan det være «game over» med tanke rettighetene dine, sier Thomas Iversen.

– Vi forventer at selgerne og importøren har gode og enkle rutiner for å håndtere klager. Dette er kostbar elektronikk med en svakhet som blir mer fremtredende ved bruk.

Det finnes mange videoer på nett der forbrukerne selv kan forsøke å fikse kontrollerne sine. Dette kan potensielt føre til at du mister muligheten til å kreve gratis reparasjon. Det gjelder selvsagt ikke produsenter som oppfordrer til at brukeren selv kan reparere eller oppgradere enhetene sine, som for eksempel Framework med sin laptop og Fairphone med sin mye smarttelefon.

– Selv om vi er veldig positive til at ting skal repareres, er risikoen stor for at forbrukeren kan ødelegge kontrolleren sin ved å forsøke en reparasjon selv. Vi anbefaler å overlate dette til selger eller produsent, som har verksted for slikt.

Hvis du opplever problemer med kontrollerne og ikke kommer til enighet med selger eller importør, kan saken tas til gratis mekling hos Forbrukertilsynet.

Valve har en helt annen holdning med sin Steam Deck

Nintendos motvilje mot å ta ansvar for produksjonsfeil og forbrukernes problemer står i sterk kontrast til holdningen fra Valve, som har annonsert et konkurrerende produkt med sin Steam Deck.

I en video de nettopp slapp på YouTube, gjennomgår de nettopp hvordan man skal ta enheten fra hverandre.

Selv om Valve gjentatte ganger gjør oppmerksom på at du ikke bør gjøre dette hvis du ikke vet hva du gjør, så spesifiserer de også at de i fremtiden vil selge ut utvalg reservedeler til forbrukere som ønsker å fikse på Steam Deck-en sin på egen hånd. Dette inkluderer styrespaken som tilsvarer den Nintendo har problemer med.