NO!: Denne algoritmen skal hjelpe deg å unngå korona mens du jobber

Koronaviruset kan ikke sies å være bra for business, med røde tall på børser over hele verden. Men noe innovasjon har det nå verdensomsåpennende viruset ført til. Digi.no har skrevet om flere drastiske tiltak i opprinnelseslandet Kina, som involverer ny teknologi: Blant annet en app som ved hjelp av lokasjonssporing forteller innbyggerne hvor sannsynlig det er at de er smittet, og et ansiktsgjenkjenningssystem som kan identifisere personer selv om de har på seg munnbind.

I den mindre totalitære delen av verden er det også utviklet en rekke webtjenester med formål om å begrense spredning av viruset.

Nettsiden Donottouchyourface.com bruker maskinlærings-algoritmen Tensorflow.js for å kjenne igjen at du tar deg selv i fjeset bilder der du ikke tar deg i ansiktet.

Mange sliter med å følge det tilsynelatende enkle rådet i praksis. Washington Post har klippet sammen en video av myndighetspersoner i USA som rådgir befolkningen til ikke å ta seg i fjeset, før de selv tar seg i fjeset få sekunder etter.

Trenes lokalt

Tjenesten er utviklet av Mike Bodge, designeren Isaac Blankensmith, og teknologen Brian Moore.

Når algoritmen er trent opp, kan nettsiden legges i en åpen tab eller i et minimert vindu. Derfra bruker den varslinger i nettleseren til å advare deg i det du skal ta deg i ansiktet med følgende innebygde varsel:

Innebygd varsel i nettleseren. Skjermbilde: Google Chrome/digi.no

Hvis vinduet med nettsiden er synlig på skjermen, vil et rødt skilt poppe opp på skjermen med det tydelige budskapet «NO!»

Algoritmen trenes og kjøres lokalt på hver datamaskin, noe som betyr at webkamera-dataene eller den trente kunstige intelligensen må sendes tilbake til utviklerne eller over internett.

– Har trent opp en stemme i bakhodet

Nettsiden er omtalt i flere internasjonale medier, blant annet The Guardian og Vice. Ifølge Vice har algoritmen fortsatt en vei å gå — den har både falske positive og falske negative responser, og skriker noen ganger «NO!» uten at brukeren tar seg i fjeset i det hele tatt.

Utvikleren Brian Moore og designeren Isaac Blankensmith som står bak tjenesten, sier til Vice at de selv bruker den og synes det fungerer.

– Det er utrolig hvor mye jeg berører ansiktet mitt, og jeg tror det virkelig har hjulpet meg så langt. Kollegene mine irriteres av lyden som kommer fra laptopen, men det er verdt det for å bedre folkehelsen, sier Moore.

– Jeg merker at også når jeg ikke sitter ved pulten min, sier en liten stemme i bakhodet «NO!» i det jeg skal ta meg i ansiktet, sier Blankensmith.

Korona-info i sanntid

En annen tjeneste utviklet i koronavirusets kjølevann er IsItCancelledYet.com, laget av administrerende redaktør for teknologi-nettstedet The Verge. Tjenesten gir en oversikt over hvilke store arrangementer som er blitt kansellert på grunn av viruset, skriver The Guardian.

Et forskningsinstitutt ved Johns Hopkins-universitetet i Baltimore har utviklet en webtjeneste som tar sikte på å overvåke hvert eneste dødsfall og bekreftede smittede person i verden i sanntid.