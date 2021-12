Nok et gigantisk krypto-tyveri: – Brutalt, sier sikkerhetsselskap

Store tyverier av kryptovalutaer har preget nyhetsbildet den siste tiden, og nå rapporteres det om enda et tyveri med betydelige tap. Det melder blant andre den amerikanske nyhetskanalen CNBC.

Kryptobørsen Bitmart opplevde nylig et innbrudd i sine systemer som resulterte i at valuta verdt nærmere 200 millioner dollar – cirka 1,8 milliarder kroner – ble stjålet av hackere.

Privat nøkkel på avveie

Bitmart la ut en melding på lørdag hvor det kom frem at de hadde identifisert et stort sikkerhetsbrudd, og at alle uttak var midlertidig suspendert mens børsen foretok videre undersøkelser.

Ifølge børsen selv tok hackerne ut verdier for til sammen 150 millioner dollar, fordelt på valutaer tilhørende Ethereum- og Binance-kjedene. Sikkerhetsselskapet Peckshield, som gjennomførte en teknisk analyse av hendelsen, estimerer imidlertid at de stjålne verdiene ligger på totalt 196 millioner dollar.

– Sikkerhetsbruddet er tøft og brutalt. Vi står ved Bitmart Exchange og tilbyr nødvendig støtte/hjelp på alle mulige måter, skriver Peckshield i en Twitter-melding som ble publisert på mandag.

Bitmart la også ut en ny oppdatering på mandag, hvor det informeres om hva som forårsaket det massive tyveriet.

– Som en respons på denne hendelsen har Bitmart foretatt sikkerhetssjekker og identifisert midlene som er rammet. Dette sikkerhetsbruddet ble hovedsakelig forårsaket av en stjålen, privat nøkkel som kompromitterte to av våre varme lommebøker (lommebøker som er tilkoblet internett, journ.anm). Andre midler hos Bitmart er sikre og uberørte, heter det i oppdateringen.

Vil dekke tapene

Bitmart sier de akter å benytte sine egne midler til å dekke tapene til brukerne som er rammet av tyveriet, og at de er i dialog med andre aktører om mulige løsninger, blant annet valutabytte.

Gjenopprettingen av innskudd- og uttaksfunksjonene vil ifølge børsen starte tirsdag den 7. desember og skje gradvis. Flere detaljer vil komme ganske snart, loves det.

Bitmart er ikke blant de aller største kryptobørsene, men er likevel en betydelig aktør på markedet. Ifølge en oversikt hos nettstedet Statista har børsen et daglig handelsvolum på 1,3 milliarder dollar, noe som plasserer børsen på 28.-plass globalt.

Kryptotyveri- og svindel når stadig nye høyder. Nylig rapporterte digi.no at verdier for til sammen 95 milliarder kroner er stjålet bare i år, ifølge en rapport utarbeidet av analyseselskapet Elliptic.

Til sammenligning stjal kryptosvindlere rundt 40 milliarder kroner i 2019, basert på en rapport fra kryptosikkerhetsselskapet CipherTrace. Det betyr at tallet har mer enn doblet seg de siste to årene.