Vanvittig vekst i kryptosvindel: 95 milliarder kroner er stjålet bare i år

Det er gammelt nytt at svindlere og andre ondsinnede aktører for lengst har kastet seg over kryptofenomenet i jakten på raske penger. Nå har vi fått mer innsikt i hvor store verdier det dreier seg om, og tallet er lettere oppsiktsvekkende.

Selskapet Elliptic, som spesialiserer seg på analysevirksomhet rundt kryptovaluta i den hensikt å forhindre kriminalitet, slapp nylig en omfattende rapport som handler om såkalt «Defi»-kriminalitet.

95 milliarder kroner bare i år

Defi står for «desentralisert finans» og dreier seg om finansielle tjenester basert på den desentraliserte blokkjede-teknologien, hvor kryptovaluta er en sentral del.

Ifølge Elliptic har brukere og investorer som er involvert i Defi-virksomhet, til sammen tapt over 12 milliarder dollar – rett under 110 milliarder kroner – som følge av tyveri og svindel. Dette er altså det totale tallet.

Selskapet sier videre at tapene vokser kraftig, og hittil i år ligger tallet på 10,5 milliarder dollar – cirka 95 milliarder kroner. Dette er en saftig oppgang fra 2020, da tallet var «bare» 1,5 milliarder dollar.

Digi.no rapporterte til sammenligning at kryptosvindlere hadde stjålet midler for 40 milliarder kroner i 2019, basert på en rapport fra kryptosikkerhetsselskapet CipherTrace. I så fall har tallet altså mer enn doblet seg de siste to årene.

– Etter hvert som Defi vokser til å bli en stadig viktigere del av vårt finanssystem, vil den iboende risikoen også ha en innvirkning på tradisjonelle finansinstitusjoner. Denne risikoen kan ikke dempes bare ved at industrier holder seg unna, skriver Elliptic i sin rapport.

Krypto-kapitalen opp 1700 prosent

Ifølge analyseselskapet har den totale kapitalmengden som er «låst» i Defi-tjenester vokst med vanvittige 1700 prosent bare det siste året, og verdiene ligger nå på 247 milliarder dollar til sammen – cirka 2245 milliarder kroner.

Et eksempel på et svært alvorlig kryptotyveri fikk vi i august i år. Da rapporterte Poly Network, en desentralisert plattform som brukes til veksling av kryptovaluta på tvers av ulike blokkjeder, at de hadde blitt utsatt for et hackerangrep hvor kryptovaluta tilsvarende 5,4 milliarder kroner ble overført til hackerne.

I en Twitter-melding hevdet Poly Network at tyvegodset var det største i Defi-historien. Senere kom det frem at gjerningspersonen tilsynelatende var en såkalt «snill» hacker som kun ville sjekke sikkerheten til plattformen – noe ikke alle trodde på.

Så sent som forrige måned kom det frem at en tenåring hadde klart å stikke av med kryptovaluta verdt 320 millioner kroner via SIM-kortsvindel. Politiet i Canada, hvor tyveriet fant sted, kalte hendelsen det aller største tyveriet av kryptovaluta utført av én enkelt person noensinne.

I august opplevde Coinbase, en av de største kryptovaluta-børsene i verden målt i antall brukere, at mange av kundene fikk kontoene sine tappet for midler.